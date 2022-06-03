До платинового ювілею Єлизавети ІІ підготували особливі лондонські таксі (фото)

Таксі LEVC TX обклеїли дзеркальною плівкою, що символізує платину. Автомобілі використовуватимуть як VIP-транспорт під час святкування ювілею правління Єлизавети ІІ.

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На вулицях Лондона з'явилися спеціальні таксі. Вони не традиційного чорного кольору, а дзеркальні. Автомобілі створили спеціально для урочистостей, присвячених 70-річчю правління королеви Великобританії Єлизавети ІІ. Про це пише пресслужба компанії-виробника.

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[ + – ] Автомобілі обслуговуватимуть під час святкування платинового ювілею королеви Єлизавети ІІ Фото: Geely

Три таксі LEVC TX обклеїли дзеркальною плівкою, що імітує платину. Так компанія London Electric Vehicle Company приєдналася до святкування платинового ювілею Єлизавети ІІ.

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Окрім нестандартного фарбування, "ювілейні" LEVC TX Platinum нічим не відрізняються від стандартних лондонських таксі. Це зарядні гібриди з двома електромоторами загальною потужністю 300 к. с. та 1,5-літровим 81-сильним бензиновим двигуном. Вони здатні проїхати 130 км в електричному режимі та ще 477 км — на бензині. Випускають автомобілі з 2018 року, причому не лише у Великій Британії, а й у Китаї, адже компанію LEVC викупив концерн Geely.

[ + – ] Таксі оснащені гібридною установкою Фото: Geely

Примітно, що платинові LEVC TX не виконують свої основні обов'язки й не перевозять пасажирів. Зараз вони курсують Лондоном порожніми в рекламних цілях, а 5 червня саме на цих авто привозитимуть VIP-гостей на святкування 70-річчя правління Єлизавети ІІ. Сріблясті таксі побачать мільйони телеглядачів у всьому світі.

Раніше Фокус розповідав, що на аукціон виставили ексклюзивний лімузин Єлизавети ІІ. Автомобіль існує в одному екземплярі і створений спеціально для королеви.