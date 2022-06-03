До платинового ювілею Єлизавети ІІ підготували особливі лондонські таксі (фото)
Таксі LEVC TX обклеїли дзеркальною плівкою, що символізує платину. Автомобілі використовуватимуть як VIP-транспорт під час святкування ювілею правління Єлизавети ІІ.
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На вулицях Лондона з'явилися спеціальні таксі. Вони не традиційного чорного кольору, а дзеркальні. Автомобілі створили спеціально для урочистостей, присвячених 70-річчю правління королеви Великобританії Єлизавети ІІ. Про це пише пресслужба компанії-виробника.
Три таксі LEVC TX обклеїли дзеркальною плівкою, що імітує платину. Так компанія London Electric Vehicle Company приєдналася до святкування платинового ювілею Єлизавети ІІ.Важливо
Окрім нестандартного фарбування, "ювілейні" LEVC TX Platinum нічим не відрізняються від стандартних лондонських таксі. Це зарядні гібриди з двома електромоторами загальною потужністю 300 к. с. та 1,5-літровим 81-сильним бензиновим двигуном. Вони здатні проїхати 130 км в електричному режимі та ще 477 км — на бензині. Випускають автомобілі з 2018 року, причому не лише у Великій Британії, а й у Китаї, адже компанію LEVC викупив концерн Geely.
Примітно, що платинові LEVC TX не виконують свої основні обов'язки й не перевозять пасажирів. Зараз вони курсують Лондоном порожніми в рекламних цілях, а 5 червня саме на цих авто привозитимуть VIP-гостей на святкування 70-річчя правління Єлизавети ІІ. Сріблясті таксі побачать мільйони телеглядачів у всьому світі.
Раніше Фокус розповідав, що на аукціон виставили ексклюзивний лімузин Єлизавети ІІ. Автомобіль існує в одному екземплярі і створений спеціально для королеви.