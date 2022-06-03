К платиновому юбилею Елизаветы ІІ подготовили особые лондонские такси (фото)

Такси LEVC TX обклеили зеркальной пленкой, символизирующей платину. Автомобили будут использовать в качестве VIP-транспорта во время празднования юбилея правления Елизаветы ІІ.

Мы . Мы из Украины С первого дня войны Фокус ни на минуту не прекращал работу. Наша команда считает своим долгом информировать читателя о происходящем, собирать и анализировать факты, противостоять вражеской пропаганде. Сегодня Фокус нуждается в вашей поддержке, чтобы продолжать свою миссию. Спасибо за то, что вы с нами. Поддержать

На улицах Лондона появились особые такси. Они не традиционного черного цвета, а зеркальные. Автомобили создали специально для торжеств, приуроченных к 70-летию правления королевы Великобритании Елизаветы ІІ. Об этом пишет пресс-служба компании-производителя.

Будь всегда в курсе событий вместе с телеграм-каналом Быстрый Фокус. Подписаться

[ + – ] Автомобили будут обслуживать во время празднование платиновогоюбилея королевы Елизаветы ІІ Фото: Geely

Три такси LEVC TX обклеили зеркальной пленкой, имитирующей платину. Таким образом компания London Electric Vehicle Company присоединилась к празднованию платиновому юбилею Елизаветы ІІ.

Важно

Невзирая на войну: в Украине стремительно выросли продажи новых авто

Кроме нестандартной окраски "юбилейные" LEVC TX Platinum ничем не отличаются от стандартных лондонских такси. Это подзаряжаемые гибриды с двумя электромоторами общей мощностью 300 л. с. и 1,5-литровым 81-сильным бензиновым двигателем. Они способны проехать 130 км в электрическом режиме и еще 477 км – на бензине. Выпускают автомобили с 2018 года, причем не только в Великобритании, но и в Китае, ведь компанию LEVC выкупил концерн Geely.

[ + – ] Такси оснащены гибридной установкой Фото: Geely

Примечательно, что "платиновые" LEVC TX не выполняют свои основные обязанности и не перевозят пассажиров. Сейчас они курсируют по Лондону пустыми в рекламных целях, а 5 июня именно на этих авто будут привозить VIP-гостей на празднование 70-летие правления Елизаветы ІІ. Серебристые такси увидят миллионы телезрителей по всему миру.

Ранее Фокус рассказывал, что на аукцион выставили эксклюзивный лимузин Елизаветы ІІ. Автомобиль существует в одном-единственном экземпляре и был создан специально для королевы.