Маленька ракета: Opel представив швидшого конкурента Mini Cooper на 280 сил (фото)

Opel Corsa отримав заряджений варіант GSE. Компактний хетчбек став 280-сильним електрокаром і може розігнатися до сотні за 5,5 с.

Новий Opel Corsa GSE офіційно презентують публіці у жовтні на Паризькому автосалоні, проте усі подробиці зарядженого хетчбека вже розкрили на сайті концерну Stellantis.

Фото: Stellantis

Електрокар отримав силову установку від Opel Mokka GSE та Peugeot 208 GTi, яка розвиває 280 к. с. і 345 Н∙м. Хетчбек здатен розігнатися до 100 км/год за 5,5 с: це найкращий показник серед усіх сучасних серійних Opel і швидше, аніж в електричного Mini Cooper JCW. Максимальну швидкість обмежили на позначці 180 км/год.

Електромобіль Opel Corsa GSE оснащений батареєю ємністю 54 кВт∙год: його запас ходу не розкривають, але відомо, що в спорідненого Peugeot 208 GTi він складає 350 км. Також є режим повербанка для живлення електроприладів.

Фото: Stellantis

Заряджений хетчбек оснастили самоблокувальним диференціалом Torsen, а також спортивною підвіскою з новими пружинами, амортизаторами та стабілізаторами. Сповільнюють його покращені гальма від Alcon.

Відрізнити новий Opel Corsa GSE можна за агресивнішими бамперами, збільшеним спойлером та 18-дюймовими дисками із шинами Michelin Pilot Sport 4S розміром 215/40 R18. До того ж, його дах пофарбовано в чорний колір.

Фото: Stellantis

У салоні Opel Corsa GSE встановили спортивні кермо та сидіння, а в оздобленні використана алькантара з візерунками у стилі перших заряджених Opel Corsa A. Крім того, змінили графіку дисплеїв і додали вказівники потужності та бокового прискорення. Комплектація включає безключовий доступ, камеру заднього виду, підігрів крісел і керма.

