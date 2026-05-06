Маленька ракета: Opel представив швидшого конкурента Mini Cooper на 280 сил (фото)
Opel Corsa отримав заряджений варіант GSE. Компактний хетчбек став 280-сильним електрокаром і може розігнатися до сотні за 5,5 с.
Новий Opel Corsa GSE офіційно презентують публіці у жовтні на Паризькому автосалоні, проте усі подробиці зарядженого хетчбека вже розкрили на сайті концерну Stellantis.
Електрокар отримав силову установку від Opel Mokka GSE та Peugeot 208 GTi, яка розвиває 280 к. с. і 345 Н∙м. Хетчбек здатен розігнатися до 100 км/год за 5,5 с: це найкращий показник серед усіх сучасних серійних Opel і швидше, аніж в електричного Mini Cooper JCW. Максимальну швидкість обмежили на позначці 180 км/год.
Електромобіль Opel Corsa GSE оснащений батареєю ємністю 54 кВт∙год: його запас ходу не розкривають, але відомо, що в спорідненого Peugeot 208 GTi він складає 350 км. Також є режим повербанка для живлення електроприладів.
Заряджений хетчбек оснастили самоблокувальним диференціалом Torsen, а також спортивною підвіскою з новими пружинами, амортизаторами та стабілізаторами. Сповільнюють його покращені гальма від Alcon.
Відрізнити новий Opel Corsa GSE можна за агресивнішими бамперами, збільшеним спойлером та 18-дюймовими дисками із шинами Michelin Pilot Sport 4S розміром 215/40 R18. До того ж, його дах пофарбовано в чорний колір.
У салоні Opel Corsa GSE встановили спортивні кермо та сидіння, а в оздобленні використана алькантара з візерунками у стилі перших заряджених Opel Corsa A. Крім того, змінили графіку дисплеїв і додали вказівники потужності та бокового прискорення. Комплектація включає безключовий доступ, камеру заднього виду, підігрів крісел і керма.
