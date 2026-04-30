Citroen представила стильний електрокар за 9300 євро: для нього не потрібні права (фото)

Електромобіль Citroen Ami отримав яскраву версію, створену спільно з виробником одягу та аксесуарів для серфінгу Rip Curl. Мініатюрним авто можна керувати з 14 років.

Електрокар випустять лімітованою серією з 1600 авто, а ціна Citroen Ami Rip Curl складе 9290 євро. Його подробиці розкрили на офіційному сайті концерну Stellantis.

Електрокар отримав яскраві наліпки Фото: Citroen

Новий Citroen Ami у виконанні Rip Curl вирізняється яскравими наліпками на кузові – вони можуть бути жовтими або бузковими. У цей же колір фарбують і логотипи Citroen. Крім того, електрокар отримав спойлер на даху та білі 14-дюймові колеса.

На даху встановили спойлер Фото: Citroen

Яскраві вставки додали і в салоні, а на підлозі постелили килимки. Крім того, електромобіль Citroen Ami Rip Curl отримав новий кольоровий екран панелі приладів із діагоналлю 5,7 дюйма. За доплату для авто доступні аксесуари – пляшка для води і валіза.

Відео дня

Важливо

Електрична установка Citroen Ami Rip Curl не зазнала змін. 2,4-метрове авто масою 485 кг оснащене 8-сильним мотором та батареєю ємністю 5,5 кВт∙год.

Citroen Ami Rip Curl отримав кольорову цифрову панель приладів

Максимальна швидкість становить 45 км/год, а запас ходу – 75 км. У низці країн ЄС керувати таким малопотужним авто можна без водійських прав і з 14 років.

