Ставка на комфорт: в Україні презентували новий флагманський кросовер Citroen (фото)

На український ринок виходить новий Citroen C5 Aircross другого покоління. Кросовер став просторішим і комфортнішим, а також отримав нові електрифіковані версії.

Новий Citroen C5 Aircross офіційно представили в Києві і з 12 березня починаються його продажі. Журналіст Фокусу побував на презентації флагманського кросовера французького бренду.

Кросовер суттєво підріс у розмірах Фото: Тарас Брязгунов

Кросовер Citroen C5 Aircross кардинально змінився зовні. На зміну плавним лініям прийшли грані, а колісні арки стали більш вираженими, а бампери — масивнішими. До того ж, авто суттєво підросло в розмірах і є найбільшим кросовером в історії марки.

У салоні встановили портретний тачскрін Фото: Тарас Брязгунов

Габарити Citroen C5 Aircross 2026:

довжина – 4652 мм;

ширина – 1936 мм;

висота – 1691 мм;

колісна база – 2784 мм.

Передні сидіння мають регульовану бічну підтримку Фото: Тарас Брязгунов

У салоні встановили вузький цифровий щиток приладів та 13-дюймовий портретний тачскрін, також є проєкція на лобове скло. Авто зберегло м’які сидіння Advanced Comfort Seats, які доповнили регульованою бічною підтримкою та опційною вентиляцією. Кросовер став просторішим, а об’єм його багажника зріс до 565-1668 л.

Відео дня

Ціна Citroen C5 Aircross в Україні стартує з 1 393 900 гривень. Базова комплектація Plus включає безключовий доступ, двозонний клімат-контроль, 13-дюймовий тачскрін, камеру, парктронік, датчики світла і дощу, підігрів сидінь та керма, навігацію, адаптивний круїз-контроль і набір систем безпеки.

В якості аксесуара кросоверу пропонують спеціальний матрац у багажник Фото: Тарас Брязгунов

Топовий варіант Max (від 1 511 500 гривень) додає матричні фари, проєкцію на лобове скло, камери кругового огляду, електроприводи дверей багажника та крісла водія. Безкоштовним аксесуаром для авто став спеціальний релакс-матрац українського виробництва, який дозволяє обладнати спальні місця чи зону відпочинку, склавши задні сидіння.

Важливо

Тест-драйв Peugeot 5008: найдоступніший сімейний кросовер в Україні

Кросовер Citroen C5 Aircross дебютував на українському ринку в 1,2-літровій 145-сильній версії з "м'якою" гібридною установкою та 1,6-літровим бензиновим турбомотором на 180 сил. У першому випадку встановлений 6-ступінчастий робот із двома зчепленнями, у другому — 6-ступінчастий автомат.

Модель пропонують у бензиновій та гібридній версіях Фото: Тарас Брязгунов

Новий Citroen C5 Aircross називають найкомфортнішою моделлю марки. У його арсеналі — підвіска Advanced Comfort із амортизаторами з технологією Progressive Hydraulic Cushions (гідравлічні демпфери), яка забезпечує надзвичайно м'яку їзду.

Між іншим, нещодавно на український ринок вийшов флагманський електромобіль Volvo.

Також Фокус розповідав, що Peugeot оновили свою найбільш стильну модель.