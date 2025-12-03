Тест-драйв Peugeot 5008: найдоступніший сімейний кросовер в Україні

Новий Peugeot 5008 — найдешевший семимісний кросовер на українському ринку. Фокус випробував сімейну модель і визначив її плюси та мінуси.

Сімейні кросовери вже давно витіснили мінівени. Вони не менш просторі та практичні, але при цьому приваблюють високою посадкою та збільшеним кліренсом. Зазвичай подібні моделі дорожчі за кросовери з двома рядами сидінь, проте на ринку є і відносно доступні семимісні авто – такі, як новий Peugeot 5008 третього покоління.

Цікаво, що саме Peugeot 5008 є чудовою ілюстрацією зміни трендів на ринку, адже перше його покоління було мінівеном, але з часом модель еволюціонувала та перетворилася на сімейний кросовер.

Дизайн Peugeot 5008 став більш авангардним Фото: Тарас Брязгунов

Дизайн Peugeot 5008

Не секрет, що Peugeot 5008 – старший брат моделі 3008 і в нинішньому поколінні ситуація не змінилася. В анфас два кросовери однакові – у них широка безрамкова решітка радіатора, розкосі діодні фари та ходові вогні, які нагадують сліди від пазурів.

Звісно ж, у профіль сімейна модель не така стрімка, як новий Peugeot 3008. У неї довший задній звис, значно менший кут нахилу задніх стійок даху та вигнута віконна лінія.

Кросовер підріс у довжину на 15 см Фото: Тарас Брязгунов

Примітно, що всі Peugeot 5008 в Україні оснащені 19-дюймовими дисками. Тестове авто у версія GT вирізняється ще й чорним дахом та матричною оптикою. Ззаду встановлені фірмові ліхтарі Peugeot із трьома штрихами.

Новий Peugeot 5008 збудований на сучасній платформі STLA Medium. Він на 25 см довший за 3008 та на 15 см підріс порівняно з моделлю попереднього покоління.

Дизайн авто дещо стриманіший, аніж у молодшого брата 3008 Фото: Тарас Брязгунов

Габарити Peugeot 5008 2025:

довжина – 4791 мм;

ширина – 1895 мм;

висота – 1694 мм;

колісна база – 2901 мм.

Французький футуризм – салон Peugeot 5008

Заглянемо усередину. В оздобленні використані алькантара і приємне на дотик сукно, а пластик переважно м’який. Ефектно виглядає підсвічування, яке може змінювати колір. Педалі прикрашені металічними накладками.

Peugeot 5008 має невелике кермо та високо розташовану панель приладів Фото: Тарас Брязгунов

Компонування салону – таке саме, як і в Peugeot 3008, тобто воно витримане в стилістиці i-Cockpit. Кермо невелике і скошене знизу та згори. Ліворуч – джойстик КПП. Доволі високо розташований вигнутий 21-дюймовий дисплей, на якій виведені покази приладів та мультимедіа.

Звісно ж, цифрову панель приладів можна налаштувати під себе – змінити дизайн чи вивести на екран карту навігації. Мультимедійна система працює швидко, а також доповнена бездротовими Android Auto і Apple CarPlay.

Цифровий щиток приладів можна налаштувати під себе Фото: Тарас Брязгунов На дисплей можна вивести карту навігації Фото: Тарас Брязгунов

Фізичних перемикачів у салоні Peugeot 5008 не так вже і багато, зате з’явилися програмовані сенсорні кнопки i-Toggles. Для них можна обрати функцію – управління кліматом, аудіо, телефоном, навігацією тощо.

Оригінально виглядає асиметрична центральна консоль. Окрім традиційного бокса в підлокітнику (з охолодженням) тут є ще один відсік із USB-портами. До того ж, у Peugeot 5008 доволі місткий бардачок.

Місця вистачає

Сідаємо за кермо Peugeot 5008. Передні сидіння зручні, пружні і мають непогану бічну підтримку, яка регулюється. Вони, до речі, отримали сертифікацію німецького незалежного центру з ергономіки AGR.

Передні крісла зручні й гарно утримують спину Фото: Тарас Брязгунов Крісла другого ряду мають горизонтальне реглулювання Фото: Тарас Брязгунов

У всіх Peugeot 5008 2025 крісла оснащені підігрівом, а в GT мають ще й масаж та електропривід, обігрівається і кермо. Діапазон регулювань у них та кермової колонки достатній.

Посадка за кермом не дуже висока, як і у побратима Peugeot 3008, а от оглядовість краща завдяки більшому задньому вікну. До того ж, всі 5008 мають камеру.

Третій ряд розрахований переважно на дітей Фото: Тарас Брязгунов

На другому ряду місця як для ніг, так і над головою більш ніж достатньо. До того ж, сидіння мають горизонтальне регулювання та змінний кут нахилу спинки. Для задніх пасажирів у Peugeot 5008 GT є окрема зона клімату, підігрів, USB-порти та висувні шторки.

А от задній ряд більше підійде для дітей – мені зі зростом 176 см тіснувато. На всіх трьох рядах є підсклянники.

Із трьома рядами крісел залишається 259-літровий багажник Фото: Тарас Брязгунов У п'ятимісній конфігурації об'єм багажника зростає до 748 л Фото: Тарас Брязгунов Зі складеними задніми сидіннями утворюється 2232-літровий відсік Фото: Тарас Брязгунов Під підлогою є місце для запаски і шторки Фото: Тарас Брязгунов

Із усіма кріслами на місці залишається 259-літровий багажник. У п’ятимісній конфігурації його об’єм зростає до 748 л, а у двомісній – до 2232 л. Під підлогою – не лише запаска, але й кріплення для шторки. Двері багажника в Peugeot 5008 GT мають електропривід із сенсором відкриття.

Комплектація Peugeot 5008

Кросовер Peugeot 5008 в Україні пропонують у непогано оснащених версіях. Базовий варіант Allure отримав безключовий доступ, роздільний клімат-контроль, круїз-контроль, парктронік, камеру, датчики дощу та світла.

Цифрові кнопки i-Toggles можна програмувати Фото: Тарас Брязгунов В асиметричній центральній консолі є відсік із USB-портами Фото: Тарас Брязгунов Бардачок Peugeot 5008 доволі місткий Фото: Тарас Брязгунов Бокс у підлокітнику охолоджується Фото: Тарас Брязгунов У задніх пасажирів є підігрів та окрема зона клімату Задній підлокітник широкий і зручний Фото: Тарас Брязгунов Назадніх вікнах є шторки

Топова версія GT додає адаптивний круїз-контроль, додаткові електроприводи і підігріви. У всіх Peugeot 5008 2025 передбачені системи автоматичного гальмування, утримання в смузі руху та розпізнавання дорожніх знаків.

Двигун Peugeot 5008

Новий Peugeot 5008 в Україні пропонують у трьох варіантах – зі 136-сильною "м’якою" гібридною установкою, 1,6-літровим бензиновим турбомотором на 180 к. с. та в 325-сильному електричному виконанні. А от дизель більше не пропонують.

1,6-літровий турбомотор еластичний, але не надто економічний Фото: Тарас Брязгунов

Якщо порівнювати версії з ДВЗ, то гібридний варіант, звісно, економічніший, але, як на мене, великому семимісному авто все ж краще підійде бензинова турбочетвірка. Вона еластична та більш тяговита – із 2000 об/хв доступні пікові 300 Н∙м крутного моменту.

Двигун доволі спокійний і не те щоб гучний. Динаміка Peugeot 5008 не ураганна, але як для сімейного авто цілком достатня. Розгін до 100 км/год займає 9,1 с, а максимальна швидкість становить 215 км/год.

Паспортна витрата пального Peugeot 5008 – 7,9 л/100 км у змішаному циклі. Під час тесту в нас вийшло 10-11 л на 100 км у місті та 7-7,5 л/100 км на трасі.

Підвіска Peugeot 5008 доволі пружна Фото: Тарас Брязгунов

Кросовер міг би бути і економічнішим (особливо в заміському циклі), якби мав більше передач. Авто оснащене 6-ступінчастим автоматом. Утім, КПП працює доволі плавно і швидко.

Керованість Peugeot 5008

Чимало сімейних кросоверів надмірно м’які, проте новий Peugeot 5008 не такий – його підвіска енергоємна і непогано відпрацьовує дорожні нерівності, хоча з 19-дюймовими колесами серйозні вибоїни відчутні. Завдяки таким налаштуванням авто і не надто сильно крениться у віражах.

Кермо 5008 легке, але доволі точне, хоча зворотного зв’язку в нього не дуже багато. Сімейний кросовер непогано маневрує в міському потоці, а на великих швидкостях демонструє непогану курсову стабільність.

Ходові вогні Peugeot 5008 нагадують сліди від кігтів Фото: Тарас Брязгунов Фірмові ліхтарі прикрашені трьома штрихами Фото: Тарас Брязгунов Усі Peugeot 5008 в Україні комплектують 19-дюймовими дисками Фото: Тарас Брязгунов

Усередині тихо до 110-120 км/год і лише потім з’являються перші шуми. Також варто відзначити непогану шумоізоляцію днища.

Ціна Peugeot 5008

Новий Peugeot 5008 в Україні коштує від 1 463 700 гривень за базовий варіант Allure. Версія GT стартує з 1 698 200 гривень. Інші семимісні кросовери на нашому ринку дорожчі.

Вердикт Фокусу

Новий Peugeot 5008 – вибір сімейного автомобіліста. Він просторий та практичний, має місткий багажник. Найдешевший семимісний кросовер непогано оснащений та якісно оздоблений. Бензиновий двигун доволі тяговитий, проте якщо пріоритетом є низька витрата пального, то варто звернути увагу на гібрид, адже дизельний 5008 більше не випускають.

Плюси Peugeot 5008:

просторі салон та багажник;

невисока ціна і непогане оснащення.

Мінуси Peugeot 5008:

дизель більше не доступний;

хотілося б сучаснішу КПП.

Технічні характеристики Peugeot 5008

Тип двигуна бензиновий з турбонаддувом Кількість і розташування циліндрів R4 Об'єм двигуна 1598 Потужність двигуна, к. с./об/хв 180/5500 Обертальний момент, Нм/об/хв 300/2000 Коробка передач 6-ст. автоматична Привід передній Споживання пального, л/100 км 9,1 Макс. швидкість, км/год 215 Розгін 0–100 км/год, с 7,9 Об'єм паливного баку, л 55

