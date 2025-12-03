Тест-драйв Peugeot 5008: самый доступный семейный кроссовер в Украине
Новый Peugeot 5008 — самый дешевый семиместный кроссовер на украинском рынке. Фокус опробовал семейную модель и определил ее плюсы и минусы.
Семейные кроссоверы уже давно вытеснили минивэны. Они не менее просторны и практичны, но при этом привлекают высокой посадкой и увеличенным клиренсом. Обычно подобные модели дороже кроссоверов с двумя рядами сидений, однако на рынке есть и относительно доступные семиместные авто — такие, как новый Peugeot 5008 третьего поколения.
Интересно, что именно Peugeot 5008 является отличной иллюстрацией изменения трендов на рынке, ведь первое его поколение было минивэном, но со временем модель эволюционировала и превратилась в семейный кроссовер.
Дизайн Peugeot 5008
Не секрет, что Peugeot 5008 — старший брат модели 3008 и в нынешнем поколении ситуация не изменилась. В анфас два кроссовера одинаковы — у них широкая безрамочная решетка радиатора, раскосые диодные фары и ходовые огни, которые напоминают следы от когтей.
Конечно же, в профиль семейная модель не такая стремительная, как новый Peugeot 3008. У нее более длинный задний свес, значительно меньший угол наклона задних стоек крыши и изогнутая оконная линия.
Примечательно, что все Peugeot 5008 в Украине оснащены 19-дюймовыми дисками. Тестовое авто в версия GT отличается еще и черной крышей и матричной оптикой. Сзади установлены фирменные фонари Peugeot с тремя штрихами.
Новый Peugeot 5008 построен на современной платформе STLA Medium. Он на 25 см длиннее 3008 и на 15 см подрос по сравнению с моделью предыдущего поколения.
Габариты Peugeot 5008 2025:
- длина — 4791 мм;
- ширина — 1895 мм;
- высота — 1694 мм;
- колесная база — 2901 мм.
Французский футуризм — салон Peugeot 5008 — салон Peugeot 5008
Заглянем внутрь. В отделке использованы алькантара и приятное на ощупь сукно, а пластик преимущественно мягкий. Эффектно смотрится подсветка, которая может менять цвет. Педали украшены металлическими накладками.
Компоновка салона — такая же, как и у Peugeot 3008, то есть она выдержана в стилистике i-Cockpit. Руль небольшой и скошенный снизу и сверху. Слева — джойстик КПП. Довольно высоко расположен изогнутый 21-дюймовый дисплей, на которой выведены показания приборов и мультимедиа.
Конечно же, цифровую панель приборов можно настроить под себя — изменить дизайн или вывести на экран карту навигации. Мультимедийная система работает быстро, а также дополнена беспроводными Android Auto и Apple CarPlay.
Физических переключателей в салоне Peugeot 5008 не так уж и много, зато появились программируемые сенсорные кнопки i-Toggles. Для них можно выбрать функцию — управление климатом, аудио, телефоном, навигацией и т.д.
Оригинально выглядит асимметричная центральная консоль. Кроме традиционного бокса в подлокотнике (с охлаждением) здесь есть еще один отсек с USB-портами. К тому же, у Peugeot 5008 довольно вместительный бардачок.
Места хватает
Садимся за руль Peugeot 5008. Передние сиденья удобные, упругие и имеют неплохую боковую поддержку, которая регулируется. Они, кстати, получили сертификацию немецкого независимого центра по эргономике AGR.
Во всех Peugeot 5008 2025 кресла оснащены подогревом, а в GT имеют еще и массаж и электропривод, обогревается и руль. Диапазон регулировок у них и рулевой колонки достаточный.
Посадка за рулем не очень высокая, как и у собрата Peugeot 3008, а вот обзорность лучше благодаря большему заднему окну. К тому же, все 5008 имеют камеру.
На втором ряду места как для ног, так и над головой более чем достаточно. К тому же, сиденья имеют горизонтальную регулировку и изменяемый угол наклона спинки. Для задних пассажиров в Peugeot 5008 GT есть отдельная зона климата, подогрев, USB-порты и выдвижные шторки.
А вот задний ряд больше подойдет для детей — мне с ростом 176 см тесновато. На всех трех рядах есть подстаканники.
Со всеми креслами на месте остается 259-литровый багажник. В пятиместной конфигурации его объем возрастает до 748 л, а в двухместной — до 2232 л. Под полом — не только запаска, но и крепление для шторки. Дверь багажника в Peugeot 5008 GT имеет электропривод с сенсором открытия.
Комплектация Peugeot 5008
Кроссовер Peugeot 5008 в Украине предлагают в неплохо оснащенных версиях. Базовый вариант Allure получил бесключевой доступ, раздельный климат-контроль, круиз-контроль, парктроник, камеру, датчики дождя и света.
Топовая версия GT добавляет адаптивный круиз-контроль, дополнительные электроприводы и подогревы. Во всех Peugeot 5008 2025 предусмотрены системы автоматического торможения, удержания в полосе движения и распознавания дорожных знаков.Важно
Двигатель Peugeot 5008
Новый Peugeot 5008 в Украине предлагают в трех вариантах — со 136-сильной "мягкой" гибридной установкой, 1,6-литровым бензиновым турбомотором на 180 л. с. и в 325-сильном электрическом исполнении. А вот дизель больше не предлагают.
Если сравнивать версии с ДВС, то гибридный вариант, конечно, экономичнее, но, как по мне, большому семиместному авто все же лучше подойдет бензиновая турбочетверка. Она эластичная и более тяговитая — с 2000 об/мин доступны пиковые 300 Н∙м крутящего момента.
Двигатель довольно спокойный и не то чтобы шумный. Динамика Peugeot 5008 не ураганная, но как для семейного авто вполне достаточная. Разгон до 100 км/ч занимает 9,1 с, а максимальная скорость составляет 215 км/ч.
Паспортный расход топлива Peugeot 5008 — 7,9 л/100 км в смешанном цикле. Во время теста у нас получилось 10-11 л на 100 км в городе и 7-7,5 л/100 км на трассе.
Кроссовер мог бы быть и экономичнее (особенно в загородном цикле), если бы имел больше передач. Авто оснащено 6-ступенчатым автоматом. Впрочем, КПП работает довольно плавно и быстро.
Управляемость Peugeot 5008
Многие семейные кроссоверы чрезмерно мягкие, однако новый Peugeot 5008 не такой — его подвеска энергоемкая и неплохо отрабатывает дорожные неровности, хотя с 19-дюймовыми колесами серьезные ухабы ощутимы. Благодаря таким настройкам авто и не слишком сильно кренится в виражах.
Руль 5008 легкий, но довольно точный, хотя обратной связи у него не очень много. Семейный кроссовер неплохо маневрирует в городском потоке, а на больших скоростях демонстрирует неплохую курсовую стабильность.
Внутри тихо до 110-120 км/ч и лишь потом появляются первые шумы. Также стоит отметить неплохую шумоизоляцию днища.
Цена Peugeot 5008
Новый Peugeot 5008 в Украине стоит от 1 463 700 гривен за базовый вариант Allure. Версия GT стартует с 1 698 200 гривен. Другие семиместные кроссоверы на нашем рынке дороже.
Вердикт Фокусу
Новый Peugeot 5008 — выбор семейного автомобилиста. Он просторный и практичный, имеет вместительный багажник. Самый дешевый семиместный кроссовер неплохо оснащен и качественно отделан. Бензиновый двигатель довольно тяговитый, однако если приоритетом является низкий расход топлива, то стоит обратить внимание на гибрид, ведь дизельный 5008 больше не выпускают.
Плюсы Peugeot 5008:
- просторные салон и багажник;
- невысокая цена и неплохое оснащение.
Минусы Peugeot 5008:
- дизель больше не доступен;
- хотелось бы более современную КПП.
Технические характеристики Peugeot 5008
|Тип двигателя
|бензиновый с турбонаддувом
|Количество и расположение цилиндров
|R4
|Объем двигателя
|1598
|Мощность двигателя, л. с./об/мин.
|180/5500
|Крутящий момент, Нм/об/мин.
|300/2000
|Коробка передач
|6-ст. автоматическая
|Привод
|передний
|Расход топлива, л/100 км
|9,1
|Макс. скорость, км/ч
|215
|Разгон 0–100 км/ч, с
|7,9
|Объем топливного бака, л
|55