Тест-драйв нового Defender OCTA: мощный "спорткар" для бездорожья

Новый Defender OCTA — сверхмощный заряженный внедорожник с V8 под капотом. Фокус проверил динамику авто и узнал, сохранило ли оно традиционные качества Defender.

Он мощный и быстрый, как спорткары, но при этом не боится грязи и прекрасно чувствует себя на бездорожье. Он большой, просторный и комфортабельный. Подобных авто на рынке немного. На тесте Фокуса новый Defender OCTA.

Defender OCTA узнается по более агрессивной передней части с увеличенным воздухозаборником Фото: Тарас Брязгунов

Land Rover никогда не ставил на первое место динамические качества, особенно если речь идет о Defender. Стоит отметить, что в линейке этой модели в 80-х и 90-х были мощные версии с V8 под капотом, однако их трудно назвать спортивными. Впрочем, времена меняются и заряженные кроссоверы и внедорожники стали очень популярными в последнее время. Новый Defender OCTA не просто бросает вызов моделям вроде Mercedes-AMG G63, а является более мощным и быстрым.

Відео дня

Как изменился дизайн Defender OCTA

Ретродизайн Land Rover Defender остается актуальным и в 2025 году — классический британский внедорожник по-прежнему привлекает к себе внимание. К тому же, Defender OCTA выглядит брутальнее стандартной модели, ведь имеет более агрессивную переднюю часть с широким воздухозаборником и раздутые колесные арки, которые указывают на увеличенную на 68 мм колею.

Модель предлагают в пятидверном исполнении Defender 110 в пятидверном исполнении Фото: Тарас Брязгунов

Оптика внедорожника — матричная. Также на кузове появились логотипы OCTA, а крыша окрашена в черный цвет. Сзади заряженный вариант выдают четыре выхлопные трубы.

Тестовое авто оснащено 22-дюймовыми дисками с всесезонными шинами, однако можно выбрать и 20-дюймовые колеса с 33-дюймовой внедорожной резиной. А еще новый Defender OCTA выше, ведь его клиренс увеличили на 28 мм (до 250-323 мм, в зависимости от выбранного уровня пневмоподвески).

В основе заряженного варианта лежит пятидверный Defender 110.

Сзади Defender OCTA узнается по четырем выхлопным трубам Фото: Тарас Брязгунов

Размеры Defender 110 OCTA:

длина — 5003 мм;

ширина — 2064 мм;

высота — 1995 мм;

колесная база — 3023 мм.

Важно

Нескучный гибрид: тест-драйв нового кроссовера Ford Kuga

Салон Defender OCTA

Открываем дверь и на дорогу проецируется логотип OCTA. Порог салона высокий, поэтому опциональные подножки с электроприводом здесь не будут лишними.

Салон Defender OCTA сохраняет знакомый стиль, но обшит более дорогой кожей Фото: Тарас Брязгунов

В отделке использована кожа, а потолок обшит замшей. Педали и пороги украшены металлическими накладками. Внутри сохраняется рубленый стиль с неприкрытыми болтами крепления деталей. Четырехспицевый руль достаточно большой, а компактный селектор трансмиссии расположен высоко и находится под рукой.

Показания приборов выведены на 12,3-дюймовый дисплей, конфигурацию которого можно менять — например, вывести на него карту навигации. Есть и проекция на лобовое стекло.

Конфигурацию цифрового щитка приборов можно изменить Фото: Тарас Брязгунов На экран можно вывести карту навигации Фото: Тарас Брязгунов

Широкая центральная панель увенчана 11,4-дюймовым тачскрином мультимедийной системы Pivi Pro. В ее меню есть интересные функции — можно, например, увидеть угол крена авто или распределение крутящего момента по осям.

Плюсом всех Land Rover Defender являются большие физические кнопки, которыми можно пользоваться даже в пальцах. Кстати, переключатели являются многофункциональными: если нажать на них, то они будут регулировать не настройки климат-контроля, а подогрев и вентиляцию кресел.

Defender OCTA — довольно практичное заряженное авто. Его бардачок и бокс в подлокотнике (с функцией охлаждения), возможно, не самые большие, зато в высокой центральной консоли есть немалая ниша с USB-портом.

Насколько практичен новый Defender OCTA

Садимся за руль Defender OCTA. Пожалуй, главное отличие в интерьере внедорожника — его спортивные сиденья с интегрированными подголовниками. Они не только хорошо удерживают спину, но и остаются комфортабельными. Как кресла, так и руль регулируются с помощью электропривода, есть и память настроек. Конечно же, предусмотрены подогрев и вентиляция, обогревается и руль.

Спортивные передние кресла не только хорошо удерживают спину, но и остаются комфортабельными Фото: Тарас Брязгунов Сзади места достаточно даже двухметровым пассажирам Фото: Тарас Брязгунов

Посадка остается очень высокой, и это неудивительно. Благодаря этому, а также большим зеркалам обзорность на удивление неплохая — разве запаска сзади мешает.

На втором ряду места в избытке — даже двухметровым пассажирам не тесно. Ширины салона хватает для троих взрослых, хотя диван все же профилирован под два места. Для задних пассажиров есть отдельные настройки климата, подогрев кресел и USB-порты.

Багажник Defender 110 OCTA также вместительный: 786 л в обычном состоянии и 1875 л — со сложенными задними сиденьями. Внутри есть крепления для багажа и полноценная розетка. Таким образом, заряженный внедорожник ничем не уступает в практичности и внутреннем пространстве стандартному Defender.

Объем багажника Defender OCTA составляет 786 л Фото: Тарас Брязгунов Со сложенными задними креслами получается 1875-литровый отсек Фото: Тарас Брязгунов Двери традиционно открываются в сторону Фото: Тарас Брязгунов Под полом имеется небольшой отсек Фото: Тарас Брязгунов В багажнике есть полноценная розетка Фото: Тарас Брязгунов

Комплектация Defender OCTA

Естественно, что недешевый внедорожник Defender OCTA богато оснащен. Бесключевой доступ, панорамная крыша, раздельный климат-контроль, электропакет, навигацию, камеры по кругу.

Конечно, установлен и полный комплекс систем безопасности — адаптивный круиз-контроль, автоматическое торможение, удержание в полосе движения, распознавание дорожных знаков, контроль "слепых" зон и усталости водителя.

Большими физическими кнопками удобно пользоваться Фото: Тарас Брязгунов Бардачок Defender не слишком большой, но сверху есть дополнительная полочка Фото: Тарас Брязгунов Бокс в подлокотнике дополнен с охлаждением Фото: Тарас Брязгунов В центральной консоли имеется немалая ниша Фото: Тарас Брязгунов У задних пассажиров свои настройки климата и подогрев кресел Фото: Тарас Брязгунов

А еще Defender OCTA получил 700-ваттную акустическую систему Meridian™ Surround Sound с 14 динамиками. К тому же, есть технология Body and Soul Seat — кресла способны пульсировать, что создает эффект погружения в музыку.

Мощное баварское сердце — двигатель Defender OCTA

Главная особенность внедорожника зашифрована в его имени. В переводе с латыни OCTA значит "восьмой", то есть название намекает на двигатель V8 под капотом.

4,4-литровый турбомотор знаком по BMW X5 M и X6 M. Да-да, у этого британского джентльмена баварское сердце. Лично я вижу в этом только плюсы, ведь характеристики двигателя первоклассные.

4,4-литровый V8 твин-турбо тяговитый, приятно звучит, но и "аппетит" имеет немалый Фото: Тарас Брязгунов

Восьмерка развивает 635 л. с. и это самый мощный мотор, который когда-либо ставили на Land Rover или Range Rover. Крутящий момент в 750 Н∙м доступен в широком диапазоне 1800-5850 об/мин, а кратковременно в режиме Dynamic Launch Mode доступно даже 800 Н∙м. На деле это значит огромный запас тяги на любых оборотах.

Двигатель эластичный и ураганный — мгновенно реагирует на нажатие газа и быстро раскручивается. Его низкочастотный звук громкий и сочный.

Большой внедорожник стартует до сотни за 4 с

В спортивном режиме этот 2,5-тонный гигант способен разогнаться до сотни всего за 4 с, причем при резком старте чувствуется, как его "корма" приседает. После этого внедорожник не утихомиривает свой пыл и очень легко долетает до 150-160 км/ч. Его максимальная скорость ограничена на отметке 250 км/ч.

Конечно, за такие характеристики приходится, конечно, расплачиваться немалым "аппетитом". Заявленный расход топлива — 13-13,8 л/100 км в смешанном цикле. Во время теста Defender OCTA при спокойной езде по трассе расходовал 11-12 л на 100 км, а в городе — 18 л/100 км. Впрочем, если хорошенько "притопить", то потребление возрастает до 21-23 л на 100 км.

Король бездорожья

Мощный Defender OCTA остается верным принципам и проходимость заряженной модели фантастическая. Конечно же, его полный привод имеет понижающую передачу, также есть система помощи на крутом спуске HDC и технология Terrain Response 2, которая способна автоматически приспосабливать настройки к различным типам дорожного покрытия.

Бездорожье остается родной стихией для Defender OCTA Фото: Тарас Брязгунов Технология Terrain Response 2 дает возможность приспосабливаться к различным типам бездорожья Фото: Тарас Брязгунов Пневмоподвеска довзоляет увеличить клиренс до 323 мм Фото: Тарас Брязгунов

Тяжелое бездорожье всегда было родной стихией Land Rover Defender. Впрочем, внедорожник не только способен штурмовать 45-градусные подъемы и 90-сантиметровые броды, но и может передвигаться по пересеченной местности на большой скорости в специальном режиме OCTA.

Важно

Источник эндорфинов: тест-драйв нового CUPRA Formentor

Управляемость Defender OCTA

Вместе с тем, на асфальте новый Defender 110 OCTA хорошо себя чувствует, ведь пневмоподвеска обеспечивает довольно комфортабельную езду, а благодаря полуактивным амортизаторам крены кузова оказались меньше, чем я ожидал.

Руль довольно точный и наполненный весом. Хотя, конечно, перед нами не спорткупе и в скоростных поворотах сказывается недостаточная поворачиваемость. Зато тормоза Brembo обеспечивают тяжелому авто довольно неплохое замедление.

Расход топлива может превышать 20 л на 100 км Фото: Тарас Брязгунов

На трассе курсовая стабильность высокого внедорожника не вызывает вопросов, однако после 110 км/ч дают о себе знать аэродинамические шумы. Хотя в целом шумоизоляция хорошая и, особенно в днище — ямы и ухабы поглощаются тихо, поэтому можно наслаждаться звуком V8.

Цена Defender OCTA

Конечно, мощный премиальный внедорожник не может быть дешевым. Новый Defender OCTA стоит от 10 439 220 гривен. Впрочем, стоит отметить, что основной соперник Mercedes-AMG G63 еще дороже.

Заряженную версию выдают расширенные колесные арки и 22-дюймовые диски Фото: Тарас Брязгунов На кузове и в салоне появились особые эмблемы OCTA Фото: Тарас Брязгунов

Вердикт Фокусу

Новый Land Rover Defender OCTA — самая мощная и быстрая версия модели за всю ее историю. Это не очередной заряженный кроссовер, он является настоящим покорителем бездорожья, который способен быстро передвигаться как по асфальту, так и по пересеченной местности.

Плюсы Defender OCTA:

превосходная динамика;

фантастическая проходимость;

просторные салон и багажник.

Минусы Defender OCTA:

повышенный расход горючего;

Технические характеристики Defender OCTA

Тип двигателя бензиновый, с турбонаддувом Количество и расположение цилиндров V8 Объем двигателя 4395 Мощность двигателя, л. с. 635 при 5850 Крутящий момент, Нм 800 при 1800-5850 Коробка передач 8-ст. автоматическая Привод полный Расход топлива, город-трасса, л/100 км 13,0-13,8 Макс. скорость, км/ч 250 Разгон 0–100 км/ч, с 4 Объем топливного бака, л 90

Важно