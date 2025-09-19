Революционные изменения: тест-драйв нового кроссовера Opel Grandland

Opel Grandland вышел на новый уровень — подрос, существенно изменился снаружи и внутри. Фокус испытал кроссовер, оценил изменения и определил основные улучшения по сравнению с предшественником.

Related video

Opel Grandland первого поколения был недорогим и практичным, но довольно сдержанным. Очевидно, в Opel решили изменить это, ведь модель второй генерации не узнать. Новый яркий дизайн, новый современный интерьер, новая платформа — кроссовер имеет мало общего со своим предшественником. Новый Opel Grandland уже вышел на украинский рынок и побывал на тесте Фокуса.

Между фарами появилась прозрачная вставка с диодной полосой между фарами Фото: Тарас Брязгунов

Большие изменения — дизайн Opel Grandland

Новый Opel Grandland изменился до неузнаваемости и вообще не похож на предшественника. Его внешность стала более выразительной, солидной и зрелой. В дизайне преобладают грани.

"Лицо" кроссовера также новое — фирменный дизайн Opel Vizor несколько изменили. Продолговатые фары соединены прозрачной установкой и диодной полосой. Логотип Opel получил подсветку.

Кроссовер подрос сразу на 17 см Фото: Тарас Брязгунов

Задняя часть Opel Grandland более лаконичная. Компактные фонари также соединили полосой подсветки, а на крыше установили немалый спойлер.

Все Opel Grandland 2025 получили 19-дюймовые диски. Топовый вариант GS узнается по двухцветной окраске с черной крышей и матричным фарам, которые не только хорошо освещают дорогу, но и способны проецировать узоры.

В основе Opel Grandland лежит новая платформа STLA Medium, которую также используют кроссоверы Jeep Compass, Peugeot 3008 и 5008. Авто существенно подросло в размерах — сразу на 17 см по сравнению с предшественником.

Заднее стекло прикрыто немалым спойлером Фото: Тарас Брязгунов

Габариты Opel Grandland 2025:

длина — 4650 мм;

ширина — 1905 мм;

высота — 1665 мм;

колесная база — 2784 мм.

Важно

Смена образа: тест-драйв нового кроссовера Peugeot 3008

Как изменился салон Opel Grandland

Интерьер Opel Grandland также претерпел существенные изменения. Руль стал приплюснутым сверху и снизу, а вместо рычага КПП установлен маленький джойстик. Материалы отделки улучшены и появилась фактурная синтетическая ткань, однако и жесткий пластик внутри можно встретить.

Кроссовер получил приплюснутый руль и большой центральный тачскрин Фото: Тарас Брязгунов

Цифровая панель приборов стала более узкой, однако показания хорошо считываются. Конечно же, ее можно настроить.

А вот центральный тачскрин стал больше — 16 дюймов в диагонали в комплектации GS. Современная мультимедийная простая и работает быстро. Кнопок здесь стало меньше и часть из них теперь сенсорные, однако остались физические переключатели климата и удобные клавиши-шорткаты.

Показания приборов выводятся на узкий экран Фото: Тарас Брязгунов

Ниже расположили оригинальную закрывающуюся нишу для мобильного телефона с USB-портами и беспроводной зарядкой. Центральная консоль стала двухуровневой и дополнена небольшой нишей. К тому же, в Opel Grandland немалые бардачок и бокс в подлокотнике с функцией охлаждения.

Места — в избытке

Садимся за руль Opel Grandland. Сиденья кроссовера упругие и удобные и с достаточной поддержкой спины, а еще получили сертификат немецкого независимого центра по эргономике AGR. Даже после нескольких сотен километров за рулем спина не беспокоит.

Передние сиденья эргономичные и очень удобные Фото: Тарас Брязгунов Второй ряд Opel Grandland очень просторный Фото: Тарас Брязгунов

Диапазона регулировок кресел и рулевой колонки хватает, чтобы найти удобное положение. Во всех Opel Grandland 2025 есть подогрев сидений, а в варианте GS обогревается и руль.

Посадка в кроссовере довольно высокая, а зеркала большие, поэтому к обзорности вопросов нет. К габаритам большого автомобиля нетрудно привыкнуть

Пересаживаемся на второй ряд и сразу видим, насколько просторнее стал новый Opel Grandland. Благодаря большим размерам места для ног и над головой здесь более чем достаточно даже для высоких пассажиров. Подлокотник, дефлекторы обдува и USB-порты — все это присутствует сзади.

Объем багажника Opel Grandland вырос до 550 л Пол багажника двухуровневый Со сложенными задними сиденьями объем багажника возрастает до 1645 л Под полом установлена запаска-докатка

Багажник Opel Grandland также существенно вырос: его объем составляет 550 л в обычном состоянии и 1645 л — со сложенными задними креслами. Пол здесь двухуровневый, а под ним — запаска-докатка. Дверь багажника оснащена электроприводом с сенсором открытия.

Комплектация Opel Grandland

Базовый кроссовер Opel Grandland Edition довольно неплохо оснащен — бесключевой доступ, двухзонный климат-контроль, адаптивный круиз-контроль, парктроник, камеру, датчики дождя и света.

Двухуровневая центральная консоль дополнена нишей для смартфона с "окном" Бардачок Opel Grandland достаточно вместительный В подлокотнике прячется большой бокс Для задних пассажиров установили дефлекторы обдува и USB-порты

Версия GS добавляет панорамную крышу и навигацию. Все Opel Grandland 2025 получили системы автоматического торможения, удержания в полосе движения и распознавания дорожных знаков.

Важно

Тест-драйв нового Opel Mokka: ставка на стиль и эмоции

Двигатель Opel Grandland

Новый Opel Grandland в Украине доступен в двух вариантах — с 1,6-литровой бензиновой турбочетверкой на 180 л. с. и 136-сильной "мягкой" гибридной установкой. Дизель, к сожалению, больше не предлагается.

1,6-литровый турбомотор тяговитый, но и "аппетит" у него немалый Фото: Тарас Брязгунов

На тест Фокуса попал бензиновый вариант. Турбомотор отличается спокойным характером, но при этом является эластичным и довольно тяговитым в среднем диапазоне оборотов, ведь при 2000 об/мин достигаются максимальные 300 Н∙м крутящего момента.

Большой кроссовер Opel довольно резвый — стартует до 100 км/ч за 8,7 с и способен развить 213 км/ч. Обгон на трассе ему легко дается, особенно в спортивном режиме. По мере роста оборотов турбочетверка становится громче, хотя сильно шумной ее не назовешь.

Заявленный расход топлива составляет 7,9 л/100 км в смешанном цикле. У нас во время теста этот показатель составил 10-10,5 л на 100 км в городе и 7 л/100 км на трассе.

Шумоизоляцию кроссовера улучшили Фото: Тарас Брязгунов

Кроссовер мог бы быть экономичнее (особенно за городом), если бы получил более современный 8-ступенчатый автомат. 6-ступенчатая КПП работает довольно быстро, хотя на малых скоростях иногда ощутимы подергивания.

Ставка на комфорт

Кроссовер Opel Grandland в Украине пока доступен только с передним приводом (полноприводной может быть только электрическая версия модели), поэтому выдающихся внедорожных качеств ожидать от него не стоит, но по грунтовке при необходимости проехаться можно.

Даже с 19-дюймовыми дисками езда комфортабельна даже с 19-дюймовыми дисками Фото: Тарас Брязгунов

Новый Opel Grandland 2025 комфортнее предшественника — даже с 19-дюймовыми колесами езда довольно мягкая и с большинством ухабов подвеска хорошо справляется. Шумоизоляцию днища также улучшили, поэтому неровности поглощаются тихо.

Да и вообще кроссовер стал значительно тише. Шумы ветра проявляются после 120 км/ч, а шин — со 130 км/ч. Курсовая устойчивость на больших скоростях не вызывает вопросов.

Руль Opel Grandland очень легкий и не самый информативный. Большое авто довольно неплохо маневрирует и не слишком сильно кренится в поворотах.

Матричные фары могут проецировать изображение Фото: Тарас Брязгунов Фонари соединены диодной полосой Фото: Тарас Брязгунов

Цена Opel Grandland

Новый Opel Grandland в Украине стоит от 1 259 000 гривен за базовый вариант Edition. Версия GS обойдется в 1 436 000 гривен, причем бензиновый и гибридный варианты стоят одинаково. Для своего класса кроссовер относительно доступен и имеет неплохое соотношение цена-качество.

Вердикт Фокусу

Кроссовер Opel Grandland второго поколения вышел на новый уровень — стал современнее, больше и просторнее. Теперь это действительно семейный кроссовер с большим багажником и неплохим оснащением. Вместе с тем, Grandland остается довольно недорогим.

Плюсы Opel Grandland:

просторные салон и багажник;

неплохое оснащение;

невысокая цена.

Минусы Opel Grandland:

не самая современная 6-ступенчатая КПП;

из линейки исчез дизель.

Технические характеристики Opel Grandland

Тип двигателя бензиновый с турбонаддувом Количество и расположение цилиндров R4 Объем двигателя 1598 Мощность двигателя, л. с./об/мин. 180/5500 Крутящий момент, Нм/об/мин. 300/2000 Коробка передач 6-ст. автоматическая Привод передний Расход топлива, л/100 км 8,7 Макс. скорость, км/ч 213 Разгон 0–100 км/ч, с 7,9 Объем топливного бака, л 55

Важно