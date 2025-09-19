Революционные изменения: тест-драйв нового кроссовера Opel Grandland
Opel Grandland вышел на новый уровень — подрос, существенно изменился снаружи и внутри. Фокус испытал кроссовер, оценил изменения и определил основные улучшения по сравнению с предшественником.
Opel Grandland первого поколения был недорогим и практичным, но довольно сдержанным. Очевидно, в Opel решили изменить это, ведь модель второй генерации не узнать. Новый яркий дизайн, новый современный интерьер, новая платформа — кроссовер имеет мало общего со своим предшественником. Новый Opel Grandland уже вышел на украинский рынок и побывал на тесте Фокуса.
Большие изменения — дизайн Opel Grandland
Новый Opel Grandland изменился до неузнаваемости и вообще не похож на предшественника. Его внешность стала более выразительной, солидной и зрелой. В дизайне преобладают грани.
"Лицо" кроссовера также новое — фирменный дизайн Opel Vizor несколько изменили. Продолговатые фары соединены прозрачной установкой и диодной полосой. Логотип Opel получил подсветку.
Задняя часть Opel Grandland более лаконичная. Компактные фонари также соединили полосой подсветки, а на крыше установили немалый спойлер.
Все Opel Grandland 2025 получили 19-дюймовые диски. Топовый вариант GS узнается по двухцветной окраске с черной крышей и матричным фарам, которые не только хорошо освещают дорогу, но и способны проецировать узоры.
В основе Opel Grandland лежит новая платформа STLA Medium, которую также используют кроссоверы Jeep Compass, Peugeot 3008 и 5008. Авто существенно подросло в размерах — сразу на 17 см по сравнению с предшественником.
Габариты Opel Grandland 2025:
- длина — 4650 мм;
- ширина — 1905 мм;
- высота — 1665 мм;
- колесная база — 2784 мм.
Как изменился салон Opel Grandland
Интерьер Opel Grandland также претерпел существенные изменения. Руль стал приплюснутым сверху и снизу, а вместо рычага КПП установлен маленький джойстик. Материалы отделки улучшены и появилась фактурная синтетическая ткань, однако и жесткий пластик внутри можно встретить.
Цифровая панель приборов стала более узкой, однако показания хорошо считываются. Конечно же, ее можно настроить.
А вот центральный тачскрин стал больше — 16 дюймов в диагонали в комплектации GS. Современная мультимедийная простая и работает быстро. Кнопок здесь стало меньше и часть из них теперь сенсорные, однако остались физические переключатели климата и удобные клавиши-шорткаты.
Ниже расположили оригинальную закрывающуюся нишу для мобильного телефона с USB-портами и беспроводной зарядкой. Центральная консоль стала двухуровневой и дополнена небольшой нишей. К тому же, в Opel Grandland немалые бардачок и бокс в подлокотнике с функцией охлаждения.
Места — в избытке
Садимся за руль Opel Grandland. Сиденья кроссовера упругие и удобные и с достаточной поддержкой спины, а еще получили сертификат немецкого независимого центра по эргономике AGR. Даже после нескольких сотен километров за рулем спина не беспокоит.
Диапазона регулировок кресел и рулевой колонки хватает, чтобы найти удобное положение. Во всех Opel Grandland 2025 есть подогрев сидений, а в варианте GS обогревается и руль.
Посадка в кроссовере довольно высокая, а зеркала большие, поэтому к обзорности вопросов нет. К габаритам большого автомобиля нетрудно привыкнуть
Пересаживаемся на второй ряд и сразу видим, насколько просторнее стал новый Opel Grandland. Благодаря большим размерам места для ног и над головой здесь более чем достаточно даже для высоких пассажиров. Подлокотник, дефлекторы обдува и USB-порты — все это присутствует сзади.
Багажник Opel Grandland также существенно вырос: его объем составляет 550 л в обычном состоянии и 1645 л — со сложенными задними креслами. Пол здесь двухуровневый, а под ним — запаска-докатка. Дверь багажника оснащена электроприводом с сенсором открытия.
Комплектация Opel Grandland
Базовый кроссовер Opel Grandland Edition довольно неплохо оснащен — бесключевой доступ, двухзонный климат-контроль, адаптивный круиз-контроль, парктроник, камеру, датчики дождя и света.
Версия GS добавляет панорамную крышу и навигацию. Все Opel Grandland 2025 получили системы автоматического торможения, удержания в полосе движения и распознавания дорожных знаков.Важно
Двигатель Opel Grandland
Новый Opel Grandland в Украине доступен в двух вариантах — с 1,6-литровой бензиновой турбочетверкой на 180 л. с. и 136-сильной "мягкой" гибридной установкой. Дизель, к сожалению, больше не предлагается.
На тест Фокуса попал бензиновый вариант. Турбомотор отличается спокойным характером, но при этом является эластичным и довольно тяговитым в среднем диапазоне оборотов, ведь при 2000 об/мин достигаются максимальные 300 Н∙м крутящего момента.
Большой кроссовер Opel довольно резвый — стартует до 100 км/ч за 8,7 с и способен развить 213 км/ч. Обгон на трассе ему легко дается, особенно в спортивном режиме. По мере роста оборотов турбочетверка становится громче, хотя сильно шумной ее не назовешь.
Заявленный расход топлива составляет 7,9 л/100 км в смешанном цикле. У нас во время теста этот показатель составил 10-10,5 л на 100 км в городе и 7 л/100 км на трассе.
Кроссовер мог бы быть экономичнее (особенно за городом), если бы получил более современный 8-ступенчатый автомат. 6-ступенчатая КПП работает довольно быстро, хотя на малых скоростях иногда ощутимы подергивания.
Ставка на комфорт
Кроссовер Opel Grandland в Украине пока доступен только с передним приводом (полноприводной может быть только электрическая версия модели), поэтому выдающихся внедорожных качеств ожидать от него не стоит, но по грунтовке при необходимости проехаться можно.
Новый Opel Grandland 2025 комфортнее предшественника — даже с 19-дюймовыми колесами езда довольно мягкая и с большинством ухабов подвеска хорошо справляется. Шумоизоляцию днища также улучшили, поэтому неровности поглощаются тихо.
Да и вообще кроссовер стал значительно тише. Шумы ветра проявляются после 120 км/ч, а шин — со 130 км/ч. Курсовая устойчивость на больших скоростях не вызывает вопросов.
Руль Opel Grandland очень легкий и не самый информативный. Большое авто довольно неплохо маневрирует и не слишком сильно кренится в поворотах.
Цена Opel Grandland
Новый Opel Grandland в Украине стоит от 1 259 000 гривен за базовый вариант Edition. Версия GS обойдется в 1 436 000 гривен, причем бензиновый и гибридный варианты стоят одинаково. Для своего класса кроссовер относительно доступен и имеет неплохое соотношение цена-качество.
Вердикт Фокусу
Кроссовер Opel Grandland второго поколения вышел на новый уровень — стал современнее, больше и просторнее. Теперь это действительно семейный кроссовер с большим багажником и неплохим оснащением. Вместе с тем, Grandland остается довольно недорогим.
Плюсы Opel Grandland:
- просторные салон и багажник;
- неплохое оснащение;
- невысокая цена.
Минусы Opel Grandland:
- не самая современная 6-ступенчатая КПП;
- из линейки исчез дизель.
Технические характеристики Opel Grandland
|Тип двигателя
|бензиновый с турбонаддувом
|Количество и расположение цилиндров
|R4
|Объем двигателя
|1598
|Мощность двигателя, л. с./об/мин.
|180/5500
|Крутящий момент, Нм/об/мин.
|300/2000
|Коробка передач
|6-ст. автоматическая
|Привод
|передний
|Расход топлива, л/100 км
|8,7
|Макс. скорость, км/ч
|213
|Разгон 0–100 км/ч, с
|7,9
|Объем топливного бака, л
|55