Представлен самый мощный и быстрый кроссовер Opel на 325 сил (фото)
Кроссовер Opel Grandland 2025 получил топовую самую быструю версию. Авто оснастили мощной электрической установкой.
Подробности кроссовера раскрыли на сайте концерна Stellantis.
Новый Opel Grandland в исполнении Electric AWD (именно так назвали топовый вариант) оснащен полным приводом и двумя моторами, которые в режиме Sport развивают 325 л.с. и 509 Н∙м. Разгон до 100 км/ч занимает 6,1 с, то есть на данный момент это самый мощный и быстрый кроссовер Opel.
Вместе с тем, в режиме Eco работает преимущественно только передний мотор и мощность ограничивается на 213 л.с. С батареей емкостью 73 кВт∙ч запас хода составляет 501 км, а ее быстрая зарядка с 20 до 80% занимает менее 30 минут.Важно
Кроме того, перенастроили рулевое управление и подвеску Opel Grandland Electric AWD, а также установили новые амортизаторы FSD.
Отличить топовый кроссовер Opel Grandland можно по измененным бамперам и аэродинамически оптимизированным 20-дюймовым дискам. Коэффициент лобового сопротивления авто составляет всего 0,278. Комплектация включает матричные фары и подсветку логотипов Opel. В Украине новый 325-сильный электромобиль Opel Grandland появится осенью.
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