Возвращение легенды: новый Jeep Cherokee 2026 показали до презентации (фото, видео)

Jeep Cherokee вернется в нынешнем году. Новое поколение внедорожника рассекретили до премьеры.

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Официальные фото и видео с Jeep Cherokee 2026 опубликовали на официальном сайте концерна Stellantis.

Отмечается, что новый Jeep Cherokee презентуют в конце года. Внедорожник претерпит существенные изменения.

На фото видно, что Jeep Cherokee 2026 стал больше, а его дизайн более сдержанный, чем у предшественника, и возвращается к истокам. Во внешности преобладают традиционные для Jeep грани и углы.

Внедорожник подрастет в размерах Фото: Stellantis

Внедорожник похож на недавно представленный кроссовер Jeep Compass третьего поколения, а также на старшего брата Jeep Grand Cherokee. Видно, что он существенно подрос в размерах по сравнению с моделью предыдущей генерации.

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Салон Jeep Cherokee 2026 не показали, однако ранее его рассекретили на шпионских фото. Внутри установят цифровую панель приборов, большой тачскрин мультимедийной системы UConnect 5 и сенсорные кнопки.

Салон Jeep Cherokee рассекретили на шпионских фото Фото: autoevolution.com

Держат в секрете и характеристики Jeep Cherokee 2026. Отмечается лишь, что в линейке появится гибрид. Впрочем, известно, что модель построят на современной платформе Stellantis STLA Large, которую также используют электромобили Jeep Wagoneer S и Recon.

Напомним, что Jeep Cherokee впервые появился в 1974 году. Всего выпустили пять поколений внедорожника, однако в 2023 году ее производство прекратили. Теперь знаменитую модель возрождают.

Кстати, недавно показали внедорожный вариант нового Opel Frontera.

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