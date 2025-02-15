Мощный электрический аналог Jeep Wrangler рассекретили до премьеры (фото)

У Jeep Wrangler появится электрическая альтернатива — внедорожник Recon. Авто отличается брутальным дизайном, а его крышу и двери можно снять.

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Опубликованы официальные фото Jeep Recon. Электрический внедорожник дебютирует в конце нынешнего года. Об этом сообщается на сайте американского автопроизводителя.

Электрокар отличается рубленым дизайном Фото: Jeep

Электромобиль Jeep Recon внешне не отличается от предсерийного концепта, представленного в 2022 году. Это классический внедорожник с двухобъемным профилем, высоким капотом, массивными бамперами и расширенными колесными арками.

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Внедорожная легенда: тест-драйв нового Jeep Wrangler

Новый Jeep Recon 2026 позиционируют, как электрическую альтернативу Wrangler. Как и в бензиновом аналоге, крышу и двери при необходимости можно снять.

Электрокар Jeep Recon будет приспособлен к серьезному бездорожью, ведь получит внедорожные шины, защиту днища, электрические блокировки дифференциалов и набор режимов езды для различных типов дорожного покрытия.

Jeep Recon подготовлен к серьезному бездорожью Фото: Jeep

Внедорожник построен на платформе STLA Large, которую также использует электромобиль Jeep Wagoneer S. Ожидается, что новый Jeep Recon 2026 дебютирует в полноприводной версии на 500 л.с. и 710 Н∙м с батареей на 100 кВт∙ч, а позже может появиться 600-сильный вариант.

Кстати, недавно дебютировала экстремальная военная модификация Jeep Wrangler.

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