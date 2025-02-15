Поддержите нас UA
UA
Разделы
Материалы
Поддержите нас
Авто

Мощный электрический аналог Jeep Wrangler рассекретили до премьеры (фото)

Jeep Recon, новый Jeep Recon, Jeep Recon 2026, электромобиль Jeep, Jeep Wrangler
Фото: Jeep | Jeep Recon — мощный электрический внедорожник — Jeep Recon — мощный электрический внедорожник

У Jeep Wrangler появится электрическая альтернатива — внедорожник Recon. Авто отличается брутальным дизайном, а его крышу и двери можно снять.

Related video

Опубликованы официальные фото Jeep Recon. Электрический внедорожник дебютирует в конце нынешнего года. Об этом сообщается на сайте американского автопроизводителя.

Новый Джип Рекон, Jeep Recon, новый Jeep Recon, Jeep Recon 2026, электромобиль Jeep Fullscreen
Электрокар отличается рубленым дизайном
Фото: Jeep

Электромобиль Jeep Recon внешне не отличается от предсерийного концепта, представленного в 2022 году. Это классический внедорожник с двухобъемным профилем, высоким капотом, массивными бамперами и расширенными колесными арками.

Важно
Внедорожная легенда: тест-драйв нового Jeep Wrangler
Внедорожная легенда: тест-драйв нового Jeep Wrangler

Новый Jeep Recon 2026 позиционируют, как электрическую альтернативу Wrangler. Как и в бензиновом аналоге, крышу и двери при необходимости можно снять.

Электрокар Jeep Recon будет приспособлен к серьезному бездорожью, ведь получит внедорожные шины, защиту днища, электрические блокировки дифференциалов и набор режимов езды для различных типов дорожного покрытия.

Jeep Recon 2026, электромобиль Jeep, Jeep Recon, Jeep Recon Fullscreen
Jeep Recon подготовлен к серьезному бездорожью
Фото: Jeep

Внедорожник построен на платформе STLA Large, которую также использует электромобиль Jeep Wagoneer S. Ожидается, что новый Jeep Recon 2026 дебютирует в полноприводной версии на 500 л.с. и 710 Н∙м с батареей на 100 кВт∙ч, а позже может появиться 600-сильный вариант.

Кстати, недавно дебютировала экстремальная военная модификация Jeep Wrangler.

Также Фокус рассказывал об оригинальном электрическом электрическом внедорожнике Audi.