Потужний електричний аналог Jeep Wrangler розсекретили до прем'єри (фото)

У Jeep Wrangler з’явиться електрична альтернатива — позашляховик Recon. Авто вирізняється брутальним дизайном, а його дах і двері можна зняти.

Related video

Опубліковано офіційні фото Jeep Recon. Електричний позашляховик дебютує у кінці нинішнього року. Про це повідомляється на сайті американського автовиробника.

Електрокар вирізняється рубаним дизайном Фото: Jeep

Електромобіль Jeep Recon зовні не відрізняється від передсерійного концепта, представленого в 2022 році. Це класичний позашляховик із двооб’ємним профілем, високим капотом, масивними бамперами та розширеними колісними арками.

Важливо

Позашляхова легенда: тест-драйв нового Jeep Wrangler

Новий Jeep Recon 2026 позиціонують, як електричну альтернативу Wrangler. Як і в бензиновому аналозі, дах та двері за потреби можна зняти.

Електрокар Jeep Recon буде пристосований до серйозного бездоріжжя, адже отримає позашляхові шини, захист днища, електричні блокування диференціалів та набір режимів їзди для різних типів дорожнього покриття.

Jeep Recon підготовлено до серйозного бездоріжжя Фото: Jeep

Позашляховик збудований на платформі STLA Large, яку також використовує електромобіль Jeep Wagoneer S. Очікується, що новий Jeep Recon 2026 дебютує у повнопривідній версії на 500 к. с. і 710 Н∙м із батареєю на 100 кВт∙год, а пізніше може з’явитися 600-сильний варіант.

До речі, нещодавно дебютувала екстремальна військова модифікація Jeep Wrangler.

Також Фокус розповідав про оригінальний електричний позашляховик Audi.