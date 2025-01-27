Audi презентувала потужний електричний позашляховик для найсуворіших умов (фото)

Електромобіль Audi Q6 e-tron offroad призначений для серйозного бездоріжжя. Кросоверу збільшили кліренс до 324 мм, встановили портальні мости та позашляхові шини.

Related video

Новий Audi Q6 e-tron став основою для екстремального концепта offroad. Електрокросовер підготували до важкого бездоріжжя. Його офіційно презентують 1 лютого подробиці розкрили під час перегонів по льоду в Австрії, а поки на сайті німецького автовиробника розкрили подробиці авто.

Кліренс кросовера зріс до 324 мм Фото: Audi

Для доопрацювання взяли купе-кросовер Audi SQ6 e-tron Sportback зі стрімкішим силуетом. Електрокар оснащений стандартною повнопривідною установкою на 517 к. с. і 580 Н∙м, проте його максимальну швидкість обмежили на позначці 175 км/год. Без змін залишилася і батарея ємністю 100 кВт∙год.

"Фішка" Audi Q6 e-tron offroad – портальні мости, як у шестиколісного "Гелендвагена" та Mercedes-AMG G63 4x4². Завдяки їм кліренс позашляховика вдалося збільшити удвічі – до 324 мм. Нові редуктори дозволяють передавати більше тяги на колеса.

Важливо

Майже Lamborghini: в Україні з'явився 640-сильний кросовер Audi за 5 мільйонів (фото)

До того ж, встановили величезні позашляхові шини, для яких знадобилися розширювачі арок. Завдяки їм колія зросла на 250 мм. Електромобіль Audi здатен долати 45-градусні підйоми. Також встановлено багажник на даху і додаткову оптику, а бампери стали агресивнішими на вигляд.

Електрокар оснастили портальними мостами Фото: Audi

Поки новий Audi Q6 e-tron offroad залишається концептом. Наразі не відомо, чи стане він серійним.

Між іншим, нещодавно екстремальний варіант підвищеної прохідності з'явився в Toyota Land Cruiser Prado.

Також Фокус розповідав про позашляхову версію недорогого електрокросовера Volvo.