Audi презентувала потужний електричний позашляховик для найсуворіших умов (фото)
Електромобіль Audi Q6 e-tron offroad призначений для серйозного бездоріжжя. Кросоверу збільшили кліренс до 324 мм, встановили портальні мости та позашляхові шини.
Новий Audi Q6 e-tron став основою для екстремального концепта offroad. Електрокросовер підготували до важкого бездоріжжя. Його офіційно презентують 1 лютого подробиці розкрили під час перегонів по льоду в Австрії, а поки на сайті німецького автовиробника розкрили подробиці авто.
Для доопрацювання взяли купе-кросовер Audi SQ6 e-tron Sportback зі стрімкішим силуетом. Електрокар оснащений стандартною повнопривідною установкою на 517 к. с. і 580 Н∙м, проте його максимальну швидкість обмежили на позначці 175 км/год. Без змін залишилася і батарея ємністю 100 кВт∙год.
"Фішка" Audi Q6 e-tron offroad – портальні мости, як у шестиколісного "Гелендвагена" та Mercedes-AMG G63 4x4². Завдяки їм кліренс позашляховика вдалося збільшити удвічі – до 324 мм. Нові редуктори дозволяють передавати більше тяги на колеса.
До того ж, встановили величезні позашляхові шини, для яких знадобилися розширювачі арок. Завдяки їм колія зросла на 250 мм. Електромобіль Audi здатен долати 45-градусні підйоми. Також встановлено багажник на даху і додаткову оптику, а бампери стали агресивнішими на вигляд.
Поки новий Audi Q6 e-tron offroad залишається концептом. Наразі не відомо, чи стане він серійним.
Між іншим, нещодавно екстремальний варіант підвищеної прохідності з'явився в Toyota Land Cruiser Prado.
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