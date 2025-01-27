Audi презентовала мощный электрический внедорожник для самых суровых условий (фото)

Электромобиль Audi Q6 e-tron offroad предназначен для серьезного бездорожья. Кроссоверу увеличили клиренс до 324 мм, установили портальные мосты и внедорожные шины.

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Новый Audi Q6 e-tron стал основой для экстремального концепта offroad. Электрокроссовер подготовили к тяжелому бездорожью. Его официально презентуют 1 февраля подробности раскрыли во время гонок по льду в Австрии, а пока на сайте немецкого автопроизводителя раскрыли подробности авто.

Клиренс кроссовера вырос до 324 мм Фото: Audi

Для доработки взяли купе-кроссовер Audi SQ6 e-tron Sportback с более стремительным силуэтом. Электрокар оснащен стандартной полноприводной установкой на 517 л.с. и 580 Н∙м, однако его максимальную скорость ограничили на отметке 175 км/ч. Без изменений осталась и батарея емкостью 100 кВт∙ч.

"Фишка" Audi Q6 e-tron offroad — портальные мосты, как у шестиколесного "Гелендвагена" и Mercedes-AMG G63 4x4². Благодаря им клиренс внедорожника удалось увеличить вдвое — до 324 мм. Новые редукторы позволяют передавать больше тяги на колеса.

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К тому же, установили огромные внедорожные шины, для которых понадобились расширители арок. Благодаря им колея выросла на 250 мм. Электромобиль Audi способен преодолевать 45-градусные подъемы. Также установлен багажник на крыше и дополнительная оптика, а бамперы стали более агрессивно выглядеть.

Электрокар оснастили портальными мостами Фото: Audi

Пока новый Audi Q6 e-tron offroad остается концептом. Пока не известно, станет ли он серийным.

Между прочим, недавно экстремальный вариант повышенной проходимости появился у Toyota Land Cruiser Prado.

Также Фокус рассказывал о внедорожной версии недорогого электрокроссовера Volvo.