Toyota Land Cruiser Prado получил экстремальную версию для серьезного бездорожья (фото)

Toyota Land Cruiser Prado подготовили для суровых условий. Он получил большие внедорожные шины, а его клиренс существенно увеличен.

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Toyota Land Cruiser Prado 250 получил экстремальную версию AT37. Внедорожник подготовили для серьезного бездорожья. Об авто рассказали на сайте исландской компании Arctic Trucks.

Именно это ателье выполнило тюнинг Toyota Land Cruiser Prado. Оно специализируется на внедорожной технике.

Внедорожник получил большие шины, а его клиренс увеличили

Toyota Land Cruiser Prado получил 37-дюймовые внедорожные шины BF Goodrich на кованых дисках, причем для них пришлось расширять колесные арки. Также установлены новые бамперы, подножки и брызговики, а клиренс вырос на 40 мм (до 255 мм).

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Большие перемены: обзор нового Toyota Land Cruiser Prado

Салон Toyota Prado 250 претерпел меньшие изменения. Его отделали водостойкими материалами и установили новый рычаг КПП.

Toyota Land Cruiser Prado AT37 будет продаваться в Европе, Северной Америке и на Ближнем Востоке, поэтому он будет доступен с двигателями, которые предлагаются на этих рынках.

Салон отделали водостойкими материалами

Как известно, новый Toyota Land Cruiser Prado в разных странах предлагается с 2,4-литровым бензиновым турбомотором на 282 л. с., 2,8-литровым 205-сильным турбодизелем и гибридной установкой мощностью 326 сил. Все версии имеют 8-ступенчатый автомат и полный привод с понижающей передачей.

Между прочим, недавно в Киеве засветился редкий лимитированный Toyota Land Cruiser Prado.

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