Новый кроссовер Toyota RAV4 2026 рассекретили до презентации (фото)

Новая Toyota RAV4 сохранит знакомый силуэт, однако ее передняя часть изменится. Кроссовер предложат в бензиновых и гибридных модификациях.

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В интернет попало первое фото Toyota RAV4 шестого поколения. Кроссовер показали на закрытом мероприятии для дилеров в Китае, однако один из гостей сфотографировал его и обнародовал фотографию. Об этом сообщает сайт Carscoops.

Судя по фото, новая Toyota RAV4 сохранит знакомый силуэт и рубленый дизайн. А вот передняя часть кроссовера кардинально изменилась и выдержана в новом фирменном стиле. Автомобиль получил тоненькие диодные фары и безрамочную решетку радиатора. Также можно заметить, что его крылья существенно расширены.

Кроссовер рассекретили в Китае Фото: carscoops.com

Салон Toyota RAV4 2026 не показали. Ожидается, что кроссовер получит увеличенные 12,3-дюймовые дисплеи на передней панели.

Ожидается, что новая Toyota RAV4 сохранит бензиновые версии с двигателями объемом 2,0 и 2,5 л, а также 2,5-литровые гибридную и плагин-гибридную модификации. Их мощность несколько возрастет, а плагин-гибриду увеличат запас хода на электротяге до 130 км.

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Кроссовер Toyota RAV4 шестого поколения презентуют весной или летом. Продажи модели стартуют осенью.

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