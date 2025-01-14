Внедорожный эксклюзив: в Киеве засветился особенный Toyota Land Cruiser Prado 2024 (фото)

Новый Toyota Land Cruiser Prado в исполнении First Edition отличается особым дизайном. Внедорожник доступен в бензиновой или дизельной версии.

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В Киеве засветился новый Toyota Land Cruiser Prado 250 в специальной дебютной версии First Edition. Лимитированный внедорожник сфотографировал журналист Фокуса.

Внедорожник выпустили лимитированной серией Фото: Toyota

Всего изготовили всего 5000 Toyota Land Cruiser First Edition и почти все авто очень быстро раскупили. В Украину привезли небольшую партию таких внедорожников.

Главная "фишка" варианта First Edition — измененные фары в ретростиле. Они напоминают оптику классического Toyota Land Cruiser FJ40 60-х годов. Кроме того, внедорожник отличается особым внутренним убранством и декором. К тому же, расширена комплектация авто.

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Большие перемены: обзор нового Toyota Land Cruiser Prado

С технической точки зрения новый Toyota Land Cruiser Prado в исполнении First Edition ничем не отличается от стандартного внедорожника. Его комплектуют 2,4-литровым бензиновым турбомотором мощностью 282 л. с. и 2,8-литровым 205-сильным турбодизелем, а на американском рынке доступен еще и 326-сильный гибрид.

Авто получило особое внутреннее убранство Фото: Toyota

Конкретно этот Toyota Prado First Edition является бензиновым. Он оснащен 8-ступенчатой автоматической КПП и полным приводом с понижающей передачей.

Кстати, недавно в центре Львова заметили сразу два шестиколесных "Гелендвагена".

Также Фокус писал о новом внедорожнике Ford Bronco в Киеве.