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Авто

Внедорожный эксклюзив: в Киеве засветился особенный Toyota Land Cruiser Prado 2024 (фото)

Toyota Land Cruiser First Edition, Toyota Land Cruiser, Toyota Land Cruiser Prado, новый Toyota Land Cruiser Prado
Фото: Тарас Брязгунов | Toyota Land Cruiser Prado First Edition отличается фарами в ретростиле

Новый Toyota Land Cruiser Prado в исполнении First Edition отличается особым дизайном. Внедорожник доступен в бензиновой или дизельной версии.

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В Киеве засветился новый Toyota Land Cruiser Prado 250 в специальной дебютной версии First Edition. Лимитированный внедорожник сфотографировал журналист Фокуса.

Toyota Land Cruiser 250, Toyota Land Cruiser, Toyota Land Cruiser Prado, новый Toyota Land Cruiser Prado Fullscreen
Внедорожник выпустили лимитированной серией
Фото: Toyota

Всего изготовили всего 5000 Toyota Land Cruiser First Edition и почти все авто очень быстро раскупили. В Украину привезли небольшую партию таких внедорожников.

Главная "фишка" варианта First Edition — измененные фары в ретростиле. Они напоминают оптику классического Toyota Land Cruiser FJ40 60-х годов. Кроме того, внедорожник отличается особым внутренним убранством и декором. К тому же, расширена комплектация авто.

Важно
Большие перемены: обзор нового Toyota Land Cruiser Prado
Большие перемены: обзор нового Toyota Land Cruiser Prado

С технической точки зрения новый Toyota Land Cruiser Prado в исполнении First Edition ничем не отличается от стандартного внедорожника. Его комплектуют 2,4-литровым бензиновым турбомотором мощностью 282 л. с. и 2,8-литровым 205-сильным турбодизелем, а на американском рынке доступен еще и 326-сильный гибрид.

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Авто получило особое внутреннее убранство
Фото: Toyota

Конкретно этот Toyota Prado First Edition является бензиновым. Он оснащен 8-ступенчатой автоматической КПП и полным приводом с понижающей передачей.

Кстати, недавно в центре Львова заметили сразу два шестиколесных "Гелендвагена".

Также Фокус писал о новом внедорожнике Ford Bronco в Киеве.