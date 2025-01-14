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Авто

Позашляховий ексклюзив: у Києві засвітився особливий Toyota Land Cruiser Prado 2024 (фото)

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Фото: Тарас Брязгунов | Toyota Land Cruiser Prado First Edition вирізняється фарами у ретростилі

Новий Toyota Land Cruiser Prado у виконанні First Edition вирізняється особливим дизайном. Позашляховик доступний у бензиновій або дизельній версії.

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У Києві засвітився новий Toyota Land Cruiser Prado 250 в спеціальній дебютній версії First Edition. Лімітований позашляховик сфотографував журналіст Фокусу.

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Позашляховик випустили лімітованою серією
Фото: Toyota

Усього виготовили лише 5000 Toyota Land Cruiser First Edition і майже всі авто дуже швидко розкупили. В Україну привезли невелику партію таких позашляховиків.

Головна "фішка" варіанта First Edition – змінені фари в ретростилі. Вони нагадують оптику класичного Toyota Land Cruiser FJ40 60-х років. Крім того, позашляховик вирізняється особливим внутрішнім оздобленням та декором. До того ж, розширена комплектація авто.

Важливо
Великі зміни: огляд нового Toyota Land Cruiser Prado
Великі зміни: огляд нового Toyota Land Cruiser Prado

Із технічної точки зору новий Toyota Land Cruiser Prado у виконанні First Edition нічим не відрізняється від стандартного позашляховика. Його комплектують 2,4-літровим бензиновим турбомотором потужністю 282 к. с. та 2,8-літровим 205-сильним турбодизелем, а на американському ринку доступний ще й 326-сильний гібрид.

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Авто отримало особливе внутрішнє оздоблення
Фото: Toyota

Конкретно цей Toyota Prado First Edition є бензиновим. Він оснащене 8-ступінчастою автоматичною КПП та повним приводом зі знижувальною передачею.

До речі, нещодавно у центрі Львова помітили одразу два шестиколісні "Гелендвагени".

Також Фокус писав про новий позашляховик Ford Bronco в Києві.