Позашляховий ексклюзив: у Києві засвітився особливий Toyota Land Cruiser Prado 2024 (фото)
Новий Toyota Land Cruiser Prado у виконанні First Edition вирізняється особливим дизайном. Позашляховик доступний у бензиновій або дизельній версії.
У Києві засвітився новий Toyota Land Cruiser Prado 250 в спеціальній дебютній версії First Edition. Лімітований позашляховик сфотографував журналіст Фокусу.
Усього виготовили лише 5000 Toyota Land Cruiser First Edition і майже всі авто дуже швидко розкупили. В Україну привезли невелику партію таких позашляховиків.
Головна "фішка" варіанта First Edition – змінені фари в ретростилі. Вони нагадують оптику класичного Toyota Land Cruiser FJ40 60-х років. Крім того, позашляховик вирізняється особливим внутрішнім оздобленням та декором. До того ж, розширена комплектація авто.Важливо
Із технічної точки зору новий Toyota Land Cruiser Prado у виконанні First Edition нічим не відрізняється від стандартного позашляховика. Його комплектують 2,4-літровим бензиновим турбомотором потужністю 282 к. с. та 2,8-літровим 205-сильним турбодизелем, а на американському ринку доступний ще й 326-сильний гібрид.
Конкретно цей Toyota Prado First Edition є бензиновим. Він оснащене 8-ступінчастою автоматичною КПП та повним приводом зі знижувальною передачею.
До речі, нещодавно у центрі Львова помітили одразу два шестиколісні "Гелендвагени".
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