Велетні на бруківці: у Львові засвітилися вражаючі шестиколісні "Гелендвагени" (фото)

Усього виготовлено приблизно сотню шестиколісних Mercedes G63 AMG 6X6. Велетенський 5,9-метровий позашляховик оснащений 544-сильним V8 твін-турбо.

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У центрі Львова помітили одразу два Mercedes G63 AMG 6X6. Шестиколісні "Гелендвагени" — велика рідкість не лише в Україні. Їх світлини опублікували на сторінці lviv._top_.cars в Instagram.

На старовинних львівських вуличках з бруківкою Mercedes G63 AMG 6X6 виглядають дуже ефектно. Варто відзначити, що ці пікапи є справжніми велетнями: довжина авто складає 5,9 м, а маса — 3,8 тонни.

Пікап сягає 5,9 м завдовжки Фото: instagram.com/lviv._top_.cars

Усього в 2013-2015 роках виготовили приблизно сотню оригінальних Mercedes G63 AMG 6X6. Новими вони коштували приблизно $500 000, проте зараз ціна такого раритету становить від 800 000 до 1 000 000 доларів.

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Шестиколісний "Гелендваген" оснащений 5,5-літровим V8 твін-турбо на 544 к. с. Він здатен розігнатися до 100 км/год за 5,9 с і розвинути 160 км/год. Повний привід доповнений знижувальною передачею та одразу п’ятьма диференціалами з блокуванням.

Усього виготовили лише 100 Mercedes G63 AMG 6X6 Фото: instagram.com/lviv._top_.cars

Утім цілком можливо, що побачені у Львові авто можуть бути не оригінальними Mercedes G-Class 6X6 — про це свідчить дизайн решітки радіатора одного з пікапів. Копії шестиколісного "Гелендвагена" роблять різноманітні тюнінг-ательє та майстерні. Зокрема, в Україні одразу кілька таких пікапів збудували житомирські та луцькі майстри.

До речі, нещодавно виявили покинутий шестиколісний "Гелендваген", який 6 років простояв надворі.

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