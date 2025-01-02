Ferrari, Aston Martin та Rolls-Royce: найдорожчі авто в Україні за 2024 рік (фото)

У 2024 році українці стали купувати більше дорогих автомобілів. До нашої країни привезли суперкари Ferrari, Maserati та Aston Martin та більше десятка електричних Rolls-Royce Spectre.

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Попри війну, в Україні за 2024 рік різко виріс попит на дорогі елітні авто. Деякі преміальні бренди змогли вийти на показники 2021 року та навіть перевершити їх. У минулому році на українських з’явилося чимало суперкарів та розкішних кросоверів. Фокус визначив найдорожчі авто в Україні, завезені в 2024 році.

12 місце – Porsche 911 Dakar

Porsche 911 Dakar Фото: supercars_ua

Dakar – перший в історії кросовер Porsche 911. Усього виготовили лише 2500 таких авто і в Україні ціна моделі становить понад 11 мільйонів гривень ($260 000). Повнопривідне купе вирізняється збільшеним кліренсом, обвісом та позашляховою гумою. 480-сильна турбошістка дозволяє стартувати до сотні за 3,4 с, а максимкальна швидкість обмежена на 240 км/год.

11 місце – Lamborghini Urus Performante

На початку 2024 року в Києві з’явився кросовер Lamborghini Urus у лімітованій зарядженій версії Performante. Він отримав потужніший 4,0-літровий V8 твін-турбо на 666 сил та полегшений на 47 кг. Розгін до 100 км/год займає 3,3 с, а максимальна швидкість становить 306 км/год. До того ж, авто вирізняється обвісом та спойлером. В Україні кросовер Lamborghini Urus Performante офіційно не продається, а за кордоном коштує від $270 000.

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10 місце – Maserati MC20 Novitec

В Одесі з’явився середньомоторний суперкар Maserati MC20 Cielo. Купе-тарга зі знімним дахом вирізняється обтічним дизайном, а його двері підіймаються догори. Стандартна модель коштує від 243 000 доларів, проте це авто дорожче, адже отримало тюнінг від Novitec. Потужність 3,0-літрового V6 твін-турбо зросла з 630 до 710 сил, що дозволяє розганятися до сотні за 2,8 с і розвивати 325 км/год.

9 місце – Aston Martin DB12

Aston Martin DB12 Фото: king_artur.ua

Суперкар Aston Martin DB12 почали офіційно продавати в Україні за ціною від 11,4 млн гривень ($272 000). На відміну від попередника, купе не отримало двигун V12, а оснащене 4,0-літровим 680-сильним V8 твін-турбо від Mercedes-AMG. Спринт до 100 км/год займає 3,6 с, а максимальна швидкість становить 325 км/год.

8 місце – Aston Martin DBX707

Aston Martin DBX707 Фото: instagram.com/vehicles.exclusive

Aston Martin DBX707 – один із найшвидших кросоверів у світі. Великий 2,2-тонний автомобіль здатен розвинути 310 км/год та розігнатися до сотні за 3,3 с. Як і DB12, він оснащений 4,0-літровим двигуном Mercedes-AMG, проте його потужність збільшили до 707 сил. Модель також продається в Україні офіційно та коштує від 12,6 млн гривен, тобто 300 000 доларів. Уже продано кілька таких кросоверів.

7 місце – Ferrari 296 GTB

Ferrari 296 GTB Фото: supercars_ua

До Києва привезли суперкар Ferrari 296 GTB за $340 000 в ексклюзивному бежевому кольорі Avorio. Надпотужний 830-сильний гібрид оснащений 3,0-літровим V6 твін-турбо та електромотором. Він не лише стартує до сотні за 3,3 с і розвиває 330 км/год, але й здатен проїхати 25 км на електротязі.

6 місце – Bentley Continental GT

Новий Bentley Continental GT в Україні представлено офіційно – за ціною від 14,46 млн гривень ($345 000). Купе змінилося зовні та отримало 782-сильну плагін-гібридну установку з 4,0-літровим V8 твін-турбо й електромотором. Воно здатне розігнатися до 100 км/год за 3,2 с і розвинути 335 км/год, а ще може проїхати 80 км в електричному режимі.

5 місце – Ferrari 812 Superfast

Ferrari 812 Superfast Фото: luxurycars.ukraine

Купе Ferrari 812 Superfast коштує майже 500 000 доларів. Передньомоторний суперкар старої школи оснащений високооборотним 6,5-літровим V12 на 800 сил. Розгін до 100 км/год займає 2,9 с, а максимальна швидкість становить 340 км/год.

4 місце – Rolls-Rollce Cullinan

Rolls-Royce Cullinan 2024 Фото: supercars_ua

До України привезли один із перших у світі Rolls-Rollce Cullinan 2024 модельного року. Оновлений кросовер вирізняється зміненою передньою частиною та покращеним внутрішнім оздобленням. Як і раніше, він оснащений 6,75-літровим 571-сильним V12 твін-турбо та коштує приблизно 500 000 доларів.

Крім того, в Києві помітили Rolls-Rollce Cullinan в тюнінгу Mansory. Він вирізняється обвісом та 24-дюймовими колесами, а у якості опції йому пропонують розкішніший салон та збільшення потужності до 611 сил.

3 місце – Mercedes Brabus 800 4×4²

Екстремальний Mercedes-AMG G63 4x4² в тюнінгу Brabus коштує від 520 000 доларів. Віддачу його 4,0-літрового V8 твін-турбо збільшили до 800 к. с. і 1000 Н∙м, що дозволяє стартувати до сотні за 4 с. Brabus 800 4×4² вирізняється карбоновими капотом та декором. Він має портальні мости та позашляхові шини, а кліренс сягає 350 мм.

2 місце – Rolls-Royce Spectre

Rolls-Royce Spectre Фото: king_artur.ua

Розкішний електромобіль Rolls-Royce Spectre виявився дуже успішним. В Україні зареєстровано вже 13 цих купе, причому деякі з них вже встигли засвітитися в Монако. Залежно від комплектації вартість авто становить приблизно 500-600 тис. доларів. 585-сильнй електрокар здатен розігнатися до 100 км/год за 4,5 с і може проїхати 515 км без підзарядки.

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1 місце – Singer Porsche 911

Singer Porsche 911 Kyiv Commission Фото: luxurycars.ukraine

Найдорожче авто в Україні за 2024 рік – справжній штучний ексклюзив. Singer реставрує та тюнінгує класичні Porsche 911. Усього у світі існує не більше, ніж 300-400 таких авто, а їх ціна стартує з $650 000. Конкретно це авто назвали Kyiv Commission ("створено для Києва"). Спорткар Porsche 911 Singer має розкішний салон та оснащений 4,0-літровою опозитною шісткою на 390 к. с. Із 6-ступінчастою механічною КПП розгін до сотні займає 3,3 с, а максимальна швидкість складає 283 км/год.

До речі, раніше Фокус розповідав про найдорожчі авто у світі за 2024 рік.

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