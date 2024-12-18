Майбутнє настає зараз: найбільш інноваційні та футуристичні авто 2024 року (фото)

У 2024 році презентували чимало інноваційних моделей із ясркавим нестандартним дизайном. Серед них — як дорогі суперкари, так і бюджетні автомобілі.

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Автомобільна галузь завжди була в авангарді прогресу, адже виробники не бояться впроваджувати нові технології та вдаватися до сміливих дизайнерських рішень. В останні роки розвиток автопрому прискорився і посприяло цьому зростання попиту на електрокари. Нинішній рік виявився багатим на оригінальні та нестандартні новинки. Фокус обрав найбільш футуристичні та інноваційні авто 2024 року.

Bugatti Tourbillon

Фото: Bugatti

Усі суперкари Bugatti є втіленням сучасних технологій, проте новий Tourbillon перевершив попередників. Його гібридна установка з 8,3-літровим V16 та трьома електромоторами видає 1800 к. с. Bugatti Tourbillon здатен розігнатися до 100 км/год за 2 с, а до 300 км/год – за 10 с. Максимальна швидкість становить 445 км/год.

Фото: Bugatti

Разом із тим, авто може проїхати 60 км на електротязі. Суперкар вирізняється неокласичним дизайном із підйомними дверима та має активну аеродинаміку.

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BYD Yangwang U9

Фото: BYD Auto

BYD за короткий час не лише різко наростив виробництво авто, але й почав виготовляти високотехнологічні моделі на кшталт суперкара Yangwang U9. Він вирізняється футуристичним дизайном та має пневмопідвіску з індивідуальним керуванням кожним колесом, яка дозволяє "танцювати".

Фото: BYD Auto

Електричний суперкар оснащений 1306-сильною установкою і здатен розігнатися до 100 км/год за 2,36 с та розвинути 309 км/год. 800-вольтна архітектура дозволяє зарядити батарею на 80% усього за 10 хвилин.

DS №8

Фото: DS Automobiles

Новий флагман DS приваблює авангардною зовнішністю і є першою моделлю в новому фірмовому стилі. Його стрімкий силует забезпечує гарну аеродинаміку, а підсвічування передньої частини імітує радіаторну решітку. У салоні впадають в очі незвичне кермо та вставки бронзового кольору.

Фото: Stellantis

Утім, електромобіль DS №8 приваблює не лише стилем. Це буде одна із найбільш "дальнобійних" моделей у класі, яка зможе проїхати до 750 км без підзарядки. Авто запропонують у модифікаціях потужністю від 230 до 350 сил.

Ferrari F80

Фото: Ferrari

Суперкар Ferrari F80 увібрав у себе найновіші гоночні технології, адже є близьким родичем спорткара 499P, який двічі вигравав 24-годинні перегони в Ле-Мані. У його конструкції використані карбон і титан, а інноваційні аеродинамічні елементи забезпечують понад тонну притискної сили.

Фото: Ferrari

Гібридна установка з 3,0-літровим V6 твін-турбо та трьома електромоторами розвиває 1200 сил. Новий Ferrari F80 – найшвидша модель в історії марки: купе розганяється до сотні за 2,15 с і здатне розвинути понад 350 км/год.

Kia EV3

Фото: Kia

Електромобіль Kia EV3 доводить, що навіть недорогі моделі можуть бути футуристичними. 4,3-метровий кросовер за 33 500 євро вирізняється нестандартним виглядом, та й компонування салону незвичне. Електрокар оснащений 204-сильним мотором, а його запас ходу сягає 600 км.

Lucid Gravity

Фото: Lucid Motors

Електрокросовер Lucid Gravity – новий конкурент Tesla Model X. Велике п’ятиметрове авто звертає на себе увагу завдяки елегантному обтічному дизайну, а в його салоні встановили вигнутий 34-дюймовий OLED-дисплей. Характеристики Lucid Gravity вражають: дебютна 811-сильна версія електрокара здатна розігнатися до сотні за 3,5 с і подолати 708 км без підзарядки.

Red Bull RB17

Фото: Red Bull

Red Bull прославився у "Формулі-1" і тепер вирішив випустити серійну модель. Екстремальний трековий суперкар RB17 вирізняється обтічним дизайном і виглядає, як прибулець із майбутнього. Купе важить усього 805 кг, а його аеродинамічний пакет забезпечує 1500 кг притискної сили. 1200-сильна гібридна установка з високооборотним V10 та електромотором дозволяє розвинути понад 350 км/год.

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Zeekr Mix

Zeekr Mix Фото: Zeekr

Електричний мінівен Zeekr Mix від Geely і Volvo – одна з найоригінальніших сімейних моделей. Його передні та задні двері зсувні, а в салоні встановили поворотні крісла переднього ряду та пересувну центральну консоль з холодильником. Електровен доволі потужний (415 к. с.), а його запас ходу сягає 700 км.

Раніше Фокус розповідав про найкращі нові кросовери 2024 року.

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