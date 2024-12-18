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Авто

Майбутнє настає зараз: найбільш інноваційні та футуристичні авто 2024 року (фото)

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Фото: Red Bull | Red Bull RB17 — один із найінноваційніших автомобілів, представлених у 2024 році

У 2024 році презентували чимало інноваційних моделей із ясркавим нестандартним дизайном. Серед них — як дорогі суперкари, так і бюджетні автомобілі.

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Автомобільна галузь завжди була в авангарді прогресу, адже виробники не бояться впроваджувати нові технології та вдаватися до сміливих дизайнерських рішень. В останні роки розвиток автопрому прискорився і посприяло цьому зростання попиту на електрокари. Нинішній рік виявився багатим на оригінальні та нестандартні новинки. Фокус обрав найбільш футуристичні та інноваційні авто 2024 року.

Bugatti Tourbillon

Bugatti Tourbillon 2026, авто 2024 року, кращі авто, авто року Fullscreen
Фото: Bugatti

Усі суперкари Bugatti є втіленням сучасних технологій, проте новий Tourbillon перевершив попередників. Його гібридна установка з 8,3-літровим V16 та трьома електромоторами видає 1800 к. с. Bugatti Tourbillon здатен розігнатися до 100 км/год за 2 с, а до 300 км/год – за 10 с. Максимальна швидкість становить 445 км/год.

Bugatti Tourbillon, авто 2024 року, кращі авто, авто року Fullscreen
Фото: Bugatti

Разом із тим, авто може проїхати 60 км на електротязі. Суперкар вирізняється неокласичним дизайном із підйомними дверима та має активну аеродинаміку.

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BYD Yangwang U9

BYD Yangwang U9, авто 2024 року, кращі авто, авто року Fullscreen
Фото: BYD Auto

BYD за короткий час не лише різко наростив виробництво авто, але й почав виготовляти високотехнологічні моделі на кшталт суперкара Yangwang U9. Він вирізняється футуристичним дизайном та має пневмопідвіску з індивідуальним керуванням кожним колесом, яка дозволяє "танцювати".

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Фото: BYD Auto

Електричний суперкар оснащений 1306-сильною установкою і здатен розігнатися до 100 км/год за 2,36 с та розвинути 309 км/год. 800-вольтна архітектура дозволяє зарядити батарею на 80% усього за 10 хвилин.

DS №8

DS №8, авто 2024 року, кращі авто, авто року Fullscreen
Фото: DS Automobiles

Новий флагман DS приваблює авангардною зовнішністю і є першою моделлю в новому фірмовому стилі. Його стрімкий силует забезпечує гарну аеродинаміку, а підсвічування передньої частини імітує радіаторну решітку. У салоні впадають в очі незвичне кермо та вставки бронзового кольору.

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Фото: Stellantis

Утім, електромобіль DS №8 приваблює не лише стилем. Це буде одна із найбільш "дальнобійних" моделей у класі, яка зможе проїхати до 750 км без підзарядки. Авто запропонують у модифікаціях потужністю від 230 до 350 сил.

Ferrari F80

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Фото: Ferrari

Суперкар Ferrari F80 увібрав у себе найновіші гоночні технології, адже є близьким родичем спорткара 499P, який двічі вигравав 24-годинні перегони в Ле-Мані. У його конструкції використані карбон і титан, а інноваційні аеродинамічні елементи забезпечують понад тонну притискної сили.

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Фото: Ferrari

Гібридна установка з 3,0-літровим V6 твін-турбо та трьома електромоторами розвиває 1200 сил. Новий Ferrari F80 – найшвидша модель в історії марки: купе розганяється до сотні за 2,15 с і здатне розвинути понад 350 км/год.

Kia EV3

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Фото: Kia

Електромобіль Kia EV3 доводить, що навіть недорогі моделі можуть бути футуристичними. 4,3-метровий кросовер за 33 500 євро вирізняється нестандартним виглядом, та й компонування салону незвичне. Електрокар оснащений 204-сильним мотором, а його запас ходу сягає 600 км.

Lucid Gravity

Lucid Gravity, авто 2024 року, кращі авто, авто року Fullscreen
Фото: Lucid Motors

Електрокросовер Lucid Gravity – новий конкурент Tesla Model X. Велике п’ятиметрове авто звертає на себе увагу завдяки елегантному обтічному дизайну, а в його салоні встановили вигнутий 34-дюймовий OLED-дисплей. Характеристики Lucid Gravity вражають: дебютна 811-сильна версія електрокара здатна розігнатися до сотні за 3,5 с і подолати 708 км без підзарядки.

Red Bull RB17

red bull rb17, авто 2024 року, кращі авто, авто року Fullscreen
Фото: Red Bull

Red Bull прославився у "Формулі-1" і тепер вирішив випустити серійну модель. Екстремальний трековий суперкар RB17 вирізняється обтічним дизайном і виглядає, як прибулець із майбутнього. Купе важить усього 805 кг, а його аеродинамічний пакет забезпечує 1500 кг притискної сили. 1200-сильна гібридна установка з високооборотним V10 та електромотором дозволяє розвинути понад 350 км/год.

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Zeekr Mix

Zeekr Mix, авто 2024 року, кращі авто, авто року Fullscreen
Zeekr Mix
Фото: Zeekr

Електричний мінівен Zeekr Mix від Geely і Volvo – одна з найоригінальніших сімейних моделей. Його передні та задні двері зсувні, а в салоні встановили поворотні крісла переднього ряду та пересувну центральну консоль з холодильником. Електровен доволі потужний (415 к. с.), а його запас ходу сягає 700 км.

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