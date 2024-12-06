Результати здивували: японці визначили кращі авто 2024 року (фото)

Результати конкурсу Car of the Year Japan виявилися несподіваними. Кращим авто року в Японії несподівано став сімейний мінівен Honda, а нагороду за дизайн отримав рамний пікап.

Оголошено лауреатів премії Car of the Year Japan ("Японський автомобіль року"). Переможців обрали з 31 авто-претендентів. Про це повідомляється на сайті конкурсу.

Honda Freed — краще авто року в Японії

Краще авто року в Японії — мінівен Honda Freed. Журі оцінило просторий салон та гарну керованість авто. Сімейна модель набрала 220 балів у голосуванні та випередила кросовер Mazda CX-80 (196 балів) та новий Mini Cooper (172).

Mini Cooper визнали кращим іноземним авто

Кращі авто року в Японії:

Honda Freed — 220 балів. Mazda CX-80 — 196 балів. Mini Cooper — 172 бали. Suzuki Fronx — 110 балів. Lexus LBX — 70 балів. Hyundai Ioniq 5 N — 52 бали. Toyota Land Cruiser Prado 250 — 44 бали. BYD Seal — 32 бали. Volvo EX30 — 30 балів. Mitsubishi L200 — 18 балів.

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Крім того, оголосили переможців у кількох номінаціях. Кращим імпортним авто став Mini Cooper, найтехнологічнішою моделлю назвали водневу Honda CR-V e:FCEV, а нагороду за дизайн отримав пікап Mitsubishi L200.

Mitsubishi L200 отримав нагороду за дизайн

Премія Car of the Year Japan існує з 1980 року: кращі авто року визначає голосуванням журі з японських автожурналістів. Торік переможцем став гібрид Toyota Prius.

До речі, нещодавно найкращі автомобілі року назвали і в Німеччині.

Також Фокус розповідав про кращі авто року в Північній Америці.