Результати здивували: японці визначили кращі авто 2024 року (фото)
Результати конкурсу Car of the Year Japan виявилися несподіваними. Кращим авто року в Японії несподівано став сімейний мінівен Honda, а нагороду за дизайн отримав рамний пікап.
Оголошено лауреатів премії Car of the Year Japan ("Японський автомобіль року"). Переможців обрали з 31 авто-претендентів. Про це повідомляється на сайті конкурсу.
Краще авто року в Японії — мінівен Honda Freed. Журі оцінило просторий салон та гарну керованість авто. Сімейна модель набрала 220 балів у голосуванні та випередила кросовер Mazda CX-80 (196 балів) та новий Mini Cooper (172).
Кращі авто року в Японії:
- Honda Freed — 220 балів.
- Mazda CX-80 — 196 балів.
- Mini Cooper — 172 бали.
- Suzuki Fronx — 110 балів.
- Lexus LBX — 70 балів.
- Hyundai Ioniq 5 N — 52 бали.
- Toyota Land Cruiser Prado 250 — 44 бали.
- BYD Seal — 32 бали.
- Volvo EX30 — 30 балів.
- Mitsubishi L200 — 18 балів.
Крім того, оголосили переможців у кількох номінаціях. Кращим імпортним авто став Mini Cooper, найтехнологічнішою моделлю назвали водневу Honda CR-V e:FCEV, а нагороду за дизайн отримав пікап Mitsubishi L200.
Премія Car of the Year Japan існує з 1980 року: кращі авто року визначає голосуванням журі з японських автожурналістів. Торік переможцем став гібрид Toyota Prius.
До речі, нещодавно найкращі автомобілі року назвали і в Німеччині.
Також Фокус розповідав про кращі авто року в Північній Америці.