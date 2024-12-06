Результаты удивили: японцы определили лучшие авто 2024 года (фото)

Результаты конкурса Car of the Year Japan оказались неожиданными. Лучшим авто года в Японии неожиданно стал семейный минивэн Honda, а награду за дизайн получил рамный пикап.

Объявлены лауреаты премии Car of the Year Japan ("Японский автомобиль года"). Победителей выбрали из 31 авто-претендентов. Об этом сообщается на сайте конкурса.

Honda Freed — лучшее авто года в Японии

Лучшее авто года в Японии — минивэн Honda Freed. Жюри отметило просторный салон и хорошую управляемость авто. Семейная модель набрала 220 баллов в голосовании и опередила кроссовер Mazda CX-80 (196 баллов) и новый Mini Cooper (172).

Mini Cooper признали лучшим иностранным авто

Лучшие авто года в Японии:

Honda Freed — 220 баллов. Mazda CX-80 — 196 баллов. Mini Cooper — 172 балла. Suzuki Fronx — 110 баллов. Lexus LBX — 70 баллов. Hyundai Ioniq 5 N — 52 балла. Toyota Land Cruiser Prado 250 — 44 балла. BYD Seal — 32 балла. Volvo EX30 — 30 баллов. Mitsubishi L200 — 18 баллов.

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Кроме того, объявили победителей в нескольких номинациях. Лучшим импортным авто стал Mini Cooper, самой технологичной моделью назвали водородную Honda CR-V e:FCEV, а награду за дизайн получил пикап Mitsubishi L200.

Mitsubishi L200 получил награду за дизайн

Премия Car of the Year Japan существует с 1980 года: лучшие авто года определяет голосованием жюри из японских автожурналистов. В прошлом году победителем стал гибрид Toyota Prius.

Кстати, недавно лучшие автомобили года назвали и в Германии.

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