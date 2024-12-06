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Авто

Результаты удивили: японцы определили лучшие авто 2024 года (фото)

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В Японии определили лучшие авто года

Результаты конкурса Car of the Year Japan оказались неожиданными. Лучшим авто года в Японии неожиданно стал семейный минивэн Honda, а награду за дизайн получил рамный пикап.

Объявлены лауреаты премии Car of the Year Japan ("Японский автомобиль года"). Победителей выбрали из 31 авто-претендентов. Об этом сообщается на сайте конкурса.

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Honda Freed — лучшее авто года в Японии

Лучшее авто года в Японии — минивэн Honda Freed. Жюри отметило просторный салон и хорошую управляемость авто. Семейная модель набрала 220 баллов в голосовании и опередила кроссовер Mazda CX-80 (196 баллов) и новый Mini Cooper (172).

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Mini Cooper признали лучшим иностранным авто

Лучшие авто года в Японии:

  1. Honda Freed — 220 баллов.
  2. Mazda CX-80 — 196 баллов.
  3. Mini Cooper — 172 балла.
  4. Suzuki Fronx — 110 баллов.
  5. Lexus LBX — 70 баллов.
  6. Hyundai Ioniq 5 N — 52 балла.
  7. Toyota Land Cruiser Prado 250 — 44 балла.
  8. BYD Seal — 32 балла.
  9. Volvo EX30 — 30 баллов.
  10. Mitsubishi L200 — 18 баллов.
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Кроме того, объявили победителей в нескольких номинациях. Лучшим импортным авто стал Mini Cooper, самой технологичной моделью назвали водородную Honda CR-V e:FCEV, а награду за дизайн получил пикап Mitsubishi L200.

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Mitsubishi L200 получил награду за дизайн

Премия Car of the Year Japan существует с 1980 года: лучшие авто года определяет голосованием жюри из японских автожурналистов. В прошлом году победителем стал гибрид Toyota Prius.

Кстати, недавно лучшие автомобили года назвали и в Германии.

Также Фокус рассказывал о лучших авто года в Северной Америке.