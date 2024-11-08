У Німеччині визначили кращі автомобілі 2024 року (фото)
Кращі авто 2024 року визначили в різних класах та цінових категоріях. Їх обирали експертне журі та прості автолюбителі.
У Німеччині оголошено лауреатів премії Goldenes Lenkrad-2024 ("Золоте кермо-2024"). Переможців обрали в 14 номінаціях. Про це повідомляє видання Auto Bild, яке є одним із організаторів премії.
Кращі авто 2024 року обирало журі із 18 провідних фахівців галузі. Серед них – генеральний директор Mercedes-Benz Ола Келленіус, керівник Volkswagen Group Олівер Блюме, гендиректор BMW Олівер Зіпсе, генеральний директор Opel Флоріан Хюттль.Важливо
Машини тестували та оцінювали за 17 параметрами. А от найкрасивіше авто та краще вживане авто обирали прості автолюбителі в інтернеті.
Переможці премії Goldenes Lenkrad-2024:
- малий автомобіль – Mini Cooper;
- компактний клас – Volkswagen Golf 8;
- середній клас – Skoda Octavia RS Combi;
- вищий середній клас – BMW 5 Series Touring;
- люкс-клас – Porsche Taycan Turbo GT;
- спорткар – Porsche 911 Carrera GTS;
- сімейний автомобіль – Peugeot e-5008;
- найкрасивіший автомобіль – Aston Martin Vantage;
- кращий вживаний автомобіль – BMW 3 Series G20;
- найкращий автомобіль до 25 000 євро – Citroen C3;
- найкращий автомобіль до 40 000 євро – Kia EV3;
- найкращий автомобіль до 50 000 євро – Opel Grandland;
- найкраща інновація – система Mercedes Drive Pilot 95;
- найкрутіший автомобіль – Tesla Cybertruck.
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