У Німеччині визначили кращі автомобілі 2024 року (фото)

Кращі авто 2024 року визначили в різних класах та цінових категоріях. Їх обирали експертне журі та прості автолюбителі.

У Німеччині оголошено лауреатів премії Goldenes Lenkrad-2024 ("Золоте кермо-2024"). Переможців обрали в 14 номінаціях. Про це повідомляє видання Auto Bild, яке є одним із організаторів премії.

Volkswagen Golf став кращим компактним авто Фото: Volkswagen

Кращі авто 2024 року обирало журі із 18 провідних фахівців галузі. Серед них – генеральний директор Mercedes-Benz Ола Келленіус, керівник Volkswagen Group Олівер Блюме, гендиректор BMW Олівер Зіпсе, генеральний директор Opel Флоріан Хюттль.

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Машини тестували та оцінювали за 17 параметрами. А от найкрасивіше авто та краще вживане авто обирали прості автолюбителі в інтернеті.

Peugeot e-5008 — краще сімейне авто Фото: Stellantis

Переможці премії Goldenes Lenkrad-2024:

малий автомобіль – Mini Cooper;

компактний клас – Volkswagen Golf 8;

середній клас – Skoda Octavia RS Combi;

вищий середній клас – BMW 5 Series Touring;

люкс-клас – Porsche Taycan Turbo GT;

спорткар – Porsche 911 Carrera GTS;

сімейний автомобіль – Peugeot e-5008;

найкрасивіший автомобіль – Aston Martin Vantage;

кращий вживаний автомобіль – BMW 3 Series G20;

найкращий автомобіль до 25 000 євро – Citroen C3;

найкращий автомобіль до 40 000 євро – Kia EV3;

найкращий автомобіль до 50 000 євро – Opel Grandland;

найкраща інновація – система Mercedes Drive Pilot 95;

найкрутіший автомобіль – Tesla Cybertruck.

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