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Авто

Топ 10 найкращих компактних кросоверів із пробігом вартістю до $25 000 (фото)

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Британці визначили кращі вживані кросовери

У Великій Британії назвали кращі вживані кросовери компактного класу. До топ 10 потрапили моделі не лише масового, але й преміального сегменту.

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Компактні кросовери наразі є найпопулярнішим автомобільним сегментом у світі. Вони практичні, просторі та пристосовані до поганих доріг і легкого бездоріжжя. А вживані кросовери ще й відносно недорогі. Британське видання WhatCar визначило кращі компактні кросовери з пробігом вартістю до 20 000 фунтів стерлінгів ($25 000).

10 місце. Nissan Qashqai

Nissan Qashqai, кращі кросовери, кращі кросовери з пробігом, Компактні кросовери Fullscreen
Nissan Qashqai
Фото: Nissan

Кросовер Nissan Qashqai третього покоління комфортабельний, тихий та має економічні двигуни. У його салоні якісне оздоблення, а комплектація авто зазвичай багата.

Плюси:

  • якісний салон;
  • багата комплектація.

Мінуси:

  • повільний розгін;
  • нецікава керованість.
Важливо
Тест-драйв Nissan Qashqai 2024: новий образ знайомого кросовера
Тест-драйв Nissan Qashqai 2024: новий образ знайомого кросовера

9 місце. Hyundai Tucson

Hyundai Tucson, кращі кросовери, кращі кросовери з пробігом, Компактні кросовери Fullscreen
Hyundai Tucson

Hyundai Tucson досить недорогий і багато оснащений. У нього просторий салон та чималий багажник. Модель надійна та комфортабельна.

Плюси:

  • економічна гібридна версія;
  • якісний просторий салон;
  • надійність.

Мінуси:

  • жорсткувата підвіска;
  • нецікава керованість.

8 місце. Mazda CX-5

Mazda CX-5, кращі кросовери, кращі кросовери з пробігом, Компактні кросовери Fullscreen
Mazda CX-5
Фото: Mazda

Mazda CX-5 – кросовер для активних водіїв, адже він добре керується. До того ж, у нього якісний інтер’єр та непогана комплектація.

Плюси:

  • якісний салон;
  • багата комплектація;
  • чудова керованість.

Мінуси:

  • жорсткувата їзда;
  • хотілося б потужніших двигунів.

7 місце. Peugeot 3008

Peugeot 3008, кращі кросовери, кращі кросовери з пробігом, Компактні кросовери Fullscreen
Peugeot 3008
Фото: Peugeot

Peugeot 3008 має незвичне компонування водійського місця і доволі практичний. Також варто відзначити комфортабельну підвіску кросовера.

Плюси:

  • комфортабельна підвіска;
  • якісний практичний салон.

Мінуси:

  • зависока ціна;
  • не найновіша мультимедійна система.
  • є надійніші авто.

6 місце. Volkswagen Tiguan

Volkswagen Tiguan, кращі кросовери, кращі кросовери з пробігом, Компактні кросовери Fullscreen
Volkswagen Tiguan
Фото: Volkswagen

Volkswagen Tiguan другого покоління приваблює якісним салоном та непоганої шумоізоляцією. Він практичний та має тяговиті двигуни з турбонаддувом. До того ж, у кросовера непогана керованість.

Плюси:

  • якісний салон;
  • гарна шумоізоляція;
  • непогана керованість.

Мінуси:

  • тісний третій ряд у варіанті Allspace;
  • невисока надійність.

5 місце. BMW X1

BMW X1, кращі кросовери, кращі кросовери з пробігом, Компактні кросовери Fullscreen
BMW X1
Фото: BMW

BMW X1 другої генерації має якісне внутрішнє оздоблення, чудово керується та доволі просторий всередині. У нього якісне внутрішнє оздоблення та непогана мультимедійна система.

Плюси:

  • якісний салон;
  • просторий і практичний салон;
  • добра керованість.

Мінуси:

  • слабка шумоізоляція;
  • зависока ціна.

4 місце. SEAT Ateca

SEAT Ateca, кращі кросовери, кращі кросовери з пробігом, Компактні кросовери Fullscreen
SEAT Ateca
Фото: SEAT

SEAT Ateca радує чудовою керованістю та доступний із тяговити бензиновими і дизельними турбомоторами об’ємом 2 літри. Разом із тим, він просторий та має великий багажник.

Плюси:

  • невисока ціна;
  • просторі салон та багажник;
  • чудова керованість.

Мінуси:

  • не найкраще внутрішнє оздоблення;
  • є економічніші моделі.

3 місце. Skoda Karoq

Skoda Karoq, кращі кросовери, кращі кросовери з пробігом, Компактні кросовери Fullscreen
Skoda Karoq
Фото: Skoda

Skoda Karoq – практичніший побратим SEAT Ateca із м’якшою підвіскою. Кросовер просторий та має непогану шумоізоляцію, а його двигуни тяговиті.

Плюси:

  • просторий і практичний салон;
  • тяговиті мотори;
  • комфортабельна їзда.

Мінуси:

  • нецікава керованість;
  • завищена витрата пального.
Важливо
Зроблено в Україні: тест-драйв кросовера Skoda Karoq
Зроблено в Україні: тест-драйв кросовера Skoda Karoq

2 місце. Kia Sportage

Kia Sportage, кращі кросовери, кращі кросовери з пробігом, Компактні кросовери Fullscreen
Kia Sportage

Kia Sportage нинішнього покоління має просторий салон, великий багажник та продумане водійське місце. У лінійці є економічні гібриди, проте дешевшими є 1,6-літрові бензинові версії.

Плюси:

  • практичний салон;
  • великий багажник;
  • багате оснащення.

Мінуси:

  • мало місця над головою з панорамним дахом;
  • дорогі гібриди;
  • смикані автоматичні КПП.

1 місце. Volvo XC40

Volvo XC40, кращі кросовери, кращі кросовери з пробігом, Компактні кросовери Fullscreen
Volvo XC40
Фото: Volvo

Volvo XC40 – комфортабельний кросовер із гарною шумоізоляцією та якісним оздобленням салону. Як і всі Volvo, авто має багате оснащення з безпеки.

Плюси:

  • якісний салон;
  • комфортабельна підвіска.

Мінуси:

  • застаріла мультимедіа на ранніх моделях.

Раніше Фокус розповідав про кращі нові кросовери 2024 року.

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