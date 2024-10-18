Топ 10 найкращих компактних кросоверів із пробігом вартістю до $25 000 (фото)

У Великій Британії назвали кращі вживані кросовери компактного класу. До топ 10 потрапили моделі не лише масового, але й преміального сегменту.

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Компактні кросовери наразі є найпопулярнішим автомобільним сегментом у світі. Вони практичні, просторі та пристосовані до поганих доріг і легкого бездоріжжя. А вживані кросовери ще й відносно недорогі. Британське видання WhatCar визначило кращі компактні кросовери з пробігом вартістю до 20 000 фунтів стерлінгів ($25 000).

10 місце. Nissan Qashqai

Nissan Qashqai Фото: Nissan

Кросовер Nissan Qashqai третього покоління комфортабельний, тихий та має економічні двигуни. У його салоні якісне оздоблення, а комплектація авто зазвичай багата.

Плюси:

якісний салон;

багата комплектація.

Мінуси:

повільний розгін;

нецікава керованість.

Важливо

Тест-драйв Nissan Qashqai 2024: новий образ знайомого кросовера

9 місце. Hyundai Tucson

Hyundai Tucson

Hyundai Tucson досить недорогий і багато оснащений. У нього просторий салон та чималий багажник. Модель надійна та комфортабельна.

Плюси:

економічна гібридна версія;

якісний просторий салон;

надійність.

Мінуси:

жорсткувата підвіска;

нецікава керованість.

8 місце. Mazda CX-5

Mazda CX-5 Фото: Mazda

Mazda CX-5 – кросовер для активних водіїв, адже він добре керується. До того ж, у нього якісний інтер’єр та непогана комплектація.

Плюси:

якісний салон;

багата комплектація;

чудова керованість.

Мінуси:

жорсткувата їзда;

хотілося б потужніших двигунів.

7 місце. Peugeot 3008

Peugeot 3008 Фото: Peugeot

Peugeot 3008 має незвичне компонування водійського місця і доволі практичний. Також варто відзначити комфортабельну підвіску кросовера.

Плюси:

комфортабельна підвіска;

якісний практичний салон.

Мінуси:

зависока ціна;

не найновіша мультимедійна система.

є надійніші авто.

6 місце. Volkswagen Tiguan

Volkswagen Tiguan Фото: Volkswagen

Volkswagen Tiguan другого покоління приваблює якісним салоном та непоганої шумоізоляцією. Він практичний та має тяговиті двигуни з турбонаддувом. До того ж, у кросовера непогана керованість.

Плюси:

якісний салон;

гарна шумоізоляція;

непогана керованість.

Мінуси:

тісний третій ряд у варіанті Allspace;

невисока надійність.

5 місце. BMW X1

BMW X1 Фото: BMW

BMW X1 другої генерації має якісне внутрішнє оздоблення, чудово керується та доволі просторий всередині. У нього якісне внутрішнє оздоблення та непогана мультимедійна система.

Плюси:

якісний салон;

просторий і практичний салон;

добра керованість.

Мінуси:

слабка шумоізоляція;

зависока ціна.

4 місце. SEAT Ateca

SEAT Ateca Фото: SEAT

SEAT Ateca радує чудовою керованістю та доступний із тяговити бензиновими і дизельними турбомоторами об’ємом 2 літри. Разом із тим, він просторий та має великий багажник.

Плюси:

невисока ціна;

просторі салон та багажник;

чудова керованість.

Мінуси:

не найкраще внутрішнє оздоблення;

є економічніші моделі.

3 місце. Skoda Karoq

Skoda Karoq Фото: Skoda

Skoda Karoq – практичніший побратим SEAT Ateca із м’якшою підвіскою. Кросовер просторий та має непогану шумоізоляцію, а його двигуни тяговиті.

Плюси:

просторий і практичний салон;

тяговиті мотори;

комфортабельна їзда.

Мінуси:

нецікава керованість;

завищена витрата пального.

Важливо

Зроблено в Україні: тест-драйв кросовера Skoda Karoq

2 місце. Kia Sportage

Kia Sportage

Kia Sportage нинішнього покоління має просторий салон, великий багажник та продумане водійське місце. У лінійці є економічні гібриди, проте дешевшими є 1,6-літрові бензинові версії.

Плюси:

практичний салон;

великий багажник;

багате оснащення.

Мінуси:

мало місця над головою з панорамним дахом;

дорогі гібриди;

смикані автоматичні КПП.

1 місце. Volvo XC40

Volvo XC40 Фото: Volvo

Volvo XC40 – комфортабельний кросовер із гарною шумоізоляцією та якісним оздобленням салону. Як і всі Volvo, авто має багате оснащення з безпеки.

Плюси:

якісний салон;

комфортабельна підвіска.

Мінуси:

застаріла мультимедіа на ранніх моделях.

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