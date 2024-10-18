Топ 10 найкращих компактних кросоверів із пробігом вартістю до $25 000 (фото)
У Великій Британії назвали кращі вживані кросовери компактного класу. До топ 10 потрапили моделі не лише масового, але й преміального сегменту.
Компактні кросовери наразі є найпопулярнішим автомобільним сегментом у світі. Вони практичні, просторі та пристосовані до поганих доріг і легкого бездоріжжя. А вживані кросовери ще й відносно недорогі. Британське видання WhatCar визначило кращі компактні кросовери з пробігом вартістю до 20 000 фунтів стерлінгів ($25 000).
10 місце. Nissan Qashqai
Кросовер Nissan Qashqai третього покоління комфортабельний, тихий та має економічні двигуни. У його салоні якісне оздоблення, а комплектація авто зазвичай багата.
Плюси:
- якісний салон;
- багата комплектація.
Мінуси:
- повільний розгін;
- нецікава керованість.
9 місце. Hyundai Tucson
Hyundai Tucson досить недорогий і багато оснащений. У нього просторий салон та чималий багажник. Модель надійна та комфортабельна.
Плюси:
- економічна гібридна версія;
- якісний просторий салон;
- надійність.
Мінуси:
- жорсткувата підвіска;
- нецікава керованість.
8 місце. Mazda CX-5
Mazda CX-5 – кросовер для активних водіїв, адже він добре керується. До того ж, у нього якісний інтер’єр та непогана комплектація.
Плюси:
- якісний салон;
- багата комплектація;
- чудова керованість.
Мінуси:
- жорсткувата їзда;
- хотілося б потужніших двигунів.
7 місце. Peugeot 3008
Peugeot 3008 має незвичне компонування водійського місця і доволі практичний. Також варто відзначити комфортабельну підвіску кросовера.
Плюси:
- комфортабельна підвіска;
- якісний практичний салон.
Мінуси:
- зависока ціна;
- не найновіша мультимедійна система.
- є надійніші авто.
6 місце. Volkswagen Tiguan
Volkswagen Tiguan другого покоління приваблює якісним салоном та непоганої шумоізоляцією. Він практичний та має тяговиті двигуни з турбонаддувом. До того ж, у кросовера непогана керованість.
Плюси:
- якісний салон;
- гарна шумоізоляція;
- непогана керованість.
Мінуси:
- тісний третій ряд у варіанті Allspace;
- невисока надійність.
5 місце. BMW X1
BMW X1 другої генерації має якісне внутрішнє оздоблення, чудово керується та доволі просторий всередині. У нього якісне внутрішнє оздоблення та непогана мультимедійна система.
Плюси:
- якісний салон;
- просторий і практичний салон;
- добра керованість.
Мінуси:
- слабка шумоізоляція;
- зависока ціна.
4 місце. SEAT Ateca
SEAT Ateca радує чудовою керованістю та доступний із тяговити бензиновими і дизельними турбомоторами об’ємом 2 літри. Разом із тим, він просторий та має великий багажник.
Плюси:
- невисока ціна;
- просторі салон та багажник;
- чудова керованість.
Мінуси:
- не найкраще внутрішнє оздоблення;
- є економічніші моделі.
3 місце. Skoda Karoq
Skoda Karoq – практичніший побратим SEAT Ateca із м’якшою підвіскою. Кросовер просторий та має непогану шумоізоляцію, а його двигуни тяговиті.
Плюси:
- просторий і практичний салон;
- тяговиті мотори;
- комфортабельна їзда.
Мінуси:
- нецікава керованість;
- завищена витрата пального.
2 місце. Kia Sportage
Kia Sportage нинішнього покоління має просторий салон, великий багажник та продумане водійське місце. У лінійці є економічні гібриди, проте дешевшими є 1,6-літрові бензинові версії.
Плюси:
- практичний салон;
- великий багажник;
- багате оснащення.
Мінуси:
- мало місця над головою з панорамним дахом;
- дорогі гібриди;
- смикані автоматичні КПП.
1 місце. Volvo XC40
Volvo XC40 – комфортабельний кросовер із гарною шумоізоляцією та якісним оздобленням салону. Як і всі Volvo, авто має багате оснащення з безпеки.
Плюси:
- якісний салон;
- комфортабельна підвіска.
Мінуси:
- застаріла мультимедіа на ранніх моделях.
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