Новий американський суперник Tesla із запасом ходу 700 км надійшов у виробництво (відео)

Електричний кросовер Lucid Gravity пропонують у версіях на 6 та 7 місць. Першою на конвеєр стала топова 811-сильна версія із запасом ходу понад 700 км.

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У США почали виробляти новий Lucid Gravity. Електричний кросовер став другою моделлю в лінійці американського бренду. Про це повідомляється на сторінці компанії в соцмережі Х.

Електромобіль Lucid Gravity кине виклик Tesla Model X. Це великий сімейний кросовер, збудований на платформі седана Lucid Air.

Кросовер Lucid Gravity вирізняється елегантним обтічним дизайном із витягнутим силуетом. Модель пропонують у версіях на 6 та 7 місць. На передній панелі встановлено вигнутий 34-дюймовий OLED-дисплей.

У виробництво запустили 811-сильний варіант електрокросовера Фото: Lucid Motors

Спочатку з конвеєра заводу в Аризоні сходитиме топова версія Grand Touring вартістю від 94 900 доларів. Його комплектація включає чотиризонний клімат-контроль, акустику з 22 динаміками, електропривід, підігрів, вентиляцію та масаж сидінь.

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Електрокросовер Lucid Gravity Grand Touring оснащений повнопривідною 811-сильною установкою та здатен розігнатися до 100 км/год за 3,5 с. Запас ходу авто становить 708 км.

У салоні встановлено великий 34-дюймовий дисплей Фото: Lucid Motors

Пізніше лінійку поповнить базова версія за 79 900 доларів. Вона буде не настільки потужною та отримає меншу батарею.

До речі, нещодавно у виробництво надійшов новий сімейний кросовер Volkswagen.

Також Фокус розповідав про дешевий електрокросовер Toyota за $13 800.