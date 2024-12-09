Новый американский соперник Tesla с запасом хода 700 км поступил в производство (видео)
Электрический кроссовер Lucid Gravity предлагается в версиях на 6 и 7 мест. Первой на конвейер стала топовая 811-сильная версия с запасом хода более 700 км.
В США начали производить новый Lucid Gravity. Электрический кроссовер стал второй моделью в линейке американского бренда. Об этом сообщается на странице компании в соцсети Х.
Электромобиль Lucid Gravity бросит вызов Tesla Model X. Это большой семейный кроссовер, построенный на платформе седана Lucid Air.
Кроссовер Lucid Gravity отличается элегантным обтекаемым дизайном с вытянутым силуэтом. Модель предлагается в версиях на 6 и 7 мест. На передней панели установлен изогнутый 34-дюймовый OLED-дисплей.
Сначала с конвейера завода в Аризоне будет сходить топовая версия Grand Touring стоимостью от 94 900 долларов. Его комплектация включает четырехзонный климат-контроль, акустику с 22 динамиками, электропривод, подогрев, вентиляцию и массаж сидений.
Электрокроссовер Lucid Gravity Grand Touring оснащен полноприводной 811-сильной установкой и способен разогнаться до 100 км/ч за 3,5 с. Запас хода авто составляет 708 км.
Позже линейку пополнит базовая версия за 79 900 долларов. Она будет не столь мощной и получит меньшую батарею.
Кстати, недавно в производство поступил новый семейный кроссовер Volkswagen.
Также Фокус рассказывал о дешевом электрокроссовере Toyota за $13 800.