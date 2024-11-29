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Tiguan на максималках: новейший семейный кроссовер Volkswagen поступил в производство (фото)

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Фото: Volkswagen | Кроссовер Volkswagen Tayron производят в Германии

Новый Volkswagen Tayron создан на базе Tiguan, однако он крупнее и доступен в семиместном исполнении. Кроссовер предлагается в бензиновых, дизельных и гибридных модификациях.

В Германии стартовало производство Volkswagen Tayron. Первый серийный кроссовер сошел с конвейера предприятия в Вольфсбурге, где также собирают его младшего брата VW Tiguan. Об этом сообщается на сайте немецкого автопроизводителя.

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Внешне авто очень похоже на VW Tiguan
Фото: Volkswagen

Первым стал темно-синий кроссовер Volkswagen Tayron с 2,0-литровым турбодизелем и панорамной крышей. Сначала выпустят партию демонстрационных авто, которые будут переданы европейским дилерам, а поставки покупателям начнутся в марте.

Напомним, что новый Volkswagen Tayron, по сути, является удлиненной версией модели Tiguan третьего поколения. Он пришел на смену VW Tiguan Allspace.

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Кроссовер достигает 4,77 м в длину
Фото: Volkswagen

VW Tayron напоминает Tiguan внешне, однако длиннее — 4770 мм. Модель предлагается в версиях на 5 и 7 мест. Объем багажника составляет 345 л с тремя рядами кресел и 885 л — с двумя.

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Кроссовер Volkswagen Tayron получил виртуальный щиток приборов и большой 15-дюймовый тачскрин, также начальная комплектация включает трехзонный климат-контроль, камеру, парковочный автопилот, датчики света и дождя.

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На передней панели установлены два экрана
Фото: Volkswagen

Со старта новый Volkswagen Tayron будет предлагаться с бензиновыми турбомоторами объемом 1,5 л (150 л. с.) и 2,0 л (265 л. с.), 2,0-литровыми турбодизелями мощностью 150 и 193 л. с., а также плагин-гибридными установками на 204 и 272 л. с.

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