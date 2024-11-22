Volkswagen передумал и не будет прекращать производство самой маленькой модели

Компактный Volkswagen Polo решили оставить на рынке. Хэтчбек обновят и будут выпускать параллельно с электрическим аналогом ID.2.

Volkswagen Polo не будут снимать с производства в ближайшие годы. Немецкий автогигант оставит на конвейере свою самую маленькую модель и даже обновит ее в 2025 году. Об этом заявил член совета директоров Volkswagen Кай Грюниц британскому изданию Autocar.

Выпуск Volkswagen Polo прекратили в Европе, однако руководство немецкого концерна изменило свое мнение о модели и решило продолжить ее выпуск в Бразилии. Именно из Южной Америки хэтчбек будет поставляться на европейский рынок.

Электромобиль Volkswagen ID.2 будет выпускаться параллельно с Polo Фото: Volkswagen

Обновленный Volkswagen Polo получит более экономичные бензиновые турбомоторы с "мягкими" гибридными установками, которые соответствуют новым эконормам Евро-7. А вот версии GTI, скорее всего, больше не будет.

Зато вариант GTI появится у компактного электромобиля Volkswagen ID.2, который выйдет на рынок в конце 2025 или в начале 2026 года. Именно этот хэтчбек проектировали на смену Polo, однако снижение спроса на электрокары заставило Volkswagen изменить стратегию. Теперь у покупателей будет выбор — можно будет приобрести городской электромобиль Volkswagen или же бензиновую модель.

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Напомним, что Volkswagen Polo производят с 1975 года и уже собрали более 18 миллионов этих авто. Нынешнее, шестое, поколение VW Polo дебютировало в 2017 году. После прекращения производства Volkswagen Up это самая маленькая модель в линейке марки.

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