Volkswagen передумав і не припинятиме виробництво найменшої моделі

Компактний Volkswagen Polo вирішили залишити на ринку. Хетчбек оновлять та випускатимуть паралельно з електричним аналогом ID.2.

Volkswagen Polo не будуть знімати з виробництва в найближчі роки. Німецький автогігант залишить на конвеєрі свою найменшу модель і навіть оновить її у 2025 році. Про це заявив член ради директорів Volkswagen Кай Грюніц британському виданню Autocar.

Випуск Volkswagen Polo припинили в Європі, проте керівництво німецького концерну змінило свою думку щодо моделі і вирішило продовжити її випуск у Бразилії. Саме з Південної Америки хетчбек поставлятимуть на європейський ринок.

Електромобіль Volkswagen ID.2 випускатиметься паралельно з Polo Фото: Volkswagen

Оновлений Volkswagen Polo отримає економічніші бензинові турбомотори з "м’якими" гібридними установками, які відповідають новим еконормам Євро-7. А от версії GTI, скоріше за все, більше не буде.

Зате варіант GTI з’явиться в компактного електромобіля Volkswagen ID.2, який вийде на ринок в кінці 2025 або на початку 2026 року. Саме цей хетчбек проектували на зміну Polo, проте зниження попиту на електрокари змусило Volkswagen змінити стратегію. Тепер у покупців буде вибір – можна буде придбати міський електромобіль Volkswagen або ж бензинову модель.

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Нагадаємо, що Volkswagen Polo виготовляють із 1975 року і вже зібрали понад 18 мільйонів цих авто. Нинішнє, шосте, покоління VW Polo дебютувало в 2017 році. Після припинення виробництва Volkswagen Up це найменша модель у лінійці марки.

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