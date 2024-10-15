Volkswagen презентував недорогий спортивний кросовер на базі Polo (фото)

Новий Volkswagen Taigo 2025 змінився зовні, а його комплектацію розширили. У лінійці з'явилася 150-сильна спортивна модифікація GTS.

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Компактний купе-кросовер Volkswagen Taigo пройшов модернізацію. Оновлену модель презентували в Бразилії (там вона продається під назвою Nivus). Її подробиці розкрили на офіційному сайті Volkswagen.

Ззаду оновили ліхтарі Фото: Volkswagen

Новий Volkswagen Taigo/Nivus пізнається, передусім, за зміненою передньою частиною. Його фари та радіаторна решітка стали вужчими, а повітрозабірник у бампері, навпаки, збільшили у розмірах. Ззаду освіжили ліхтарі.

Також з’явилася спортивна версія GTS зі зміненою решіткою радіатора, 18-дюймовими дисками та матричною оптикою.

Кросовер отримав нову мультимедійну систему Фото: Volkswagen

Салон Volkswagen Taigo 2025 зазнав менших змін. Встановлено сучаснішу мультимедійну систему, а на передній панелі та у дверях з’явився новий декор.

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Базова комплектація Volkswagen Nivus на бразильському ринку (вона коштує в еквіваленті $24 500) включає цифровий щиток приладів, клімат-контроль, адаптивний круїз-контроль, камеру та бездротову зарядку для смартфонів. Топовий варіант додає датчики світла та дощу.

150-сильний Volkswagen Nivus GTS Фото: Volkswagen

Як відомо, купе-кросовер Volkswagen Taigo/Nivus збудовано на платформі моделі Polo. Стандартна модель доступна з 1,0-літровими бензиновими турбомоторами на 95 та 110 к. с., а в GTS встановлено 1,5-літрову 150-сильну турбочетвірку. Залежно від версії, пропонують механічну, автоматичну або роботизовану КПП.

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