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Авто

Volkswagen презентовал недорогой спортивный кроссовер на базе Polo (фото)

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Фото: Volkswagen | Volkswagen Taigo 2025 узнается по измененной передней части

Новый Volkswagen Taigo 2025 изменился внешне, а его комплектацию расширили. В линейке появилась 150-сильная спортивная модификация GTS.

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Компактный купе-кроссовер Volkswagen Taigo прошел модернизацию. Обновленную модель презентовали в Бразилии (там она продается под названием Nivus). Ее подробности раскрыли на официальном сайте Volkswagen.

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Сзади обновили фонари
Фото: Volkswagen

Новый Volkswagen Taigo/Nivus узнается, прежде всего, по измененной передней части. Его фары и радиаторная решетка стали уже, а воздухозаборник в бампере, наоборот, увеличили в размерах. Сзади освежили фонари.

Также появилась спортивная версия GTS с измененной решеткой радиатора, 18-дюймовыми дисками и матричной оптикой.

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Кроссовер получил новую мультимедийную систему
Фото: Volkswagen

Салон Volkswagen Taigo 2025 претерпел меньшие изменения. Установлена более современная мультимедийная система, а на передней панели и в дверях появился новый декор.

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Базовая комплектация Volkswagen Nivus на бразильском рынке (она стоит в эквиваленте $24 500) включает цифровой щиток приборов, климат-контроль, адаптивный круиз-контроль, камеру и беспроводную зарядку для смартфонов. Топовый вариант добавляет датчики света и дождя.

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150-сильный Volkswagen Nivus GTS
Фото: Volkswagen

Как известно, купе-кроссовер Volkswagen Taigo/Nivus построен на платформе модели Polo. Стандартная модель доступна с 1,0-литровыми бензиновыми турбомоторами на 95 и 110 л. с., а в GTS установлена 1,5-литровая 150-сильная турбочетверка. В зависимости от версии, предлагается механическая, автоматическая или роботизированная КПП.

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