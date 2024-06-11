На смену VW Polo: Volkswagen презентует недорогой электрокар за 25 000 евро (фото)

Новый Volkswagen ID.2 — компактный городской хэтчбек В-класса с запасом хода 450 км. Недорогой электрокар станет преемником VW Polo.

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Разработка доступного электромобиля Volkswagen ID.2 фактически завершена. Серийную модель официально представят до конца нынешнего года. Об этом заявил дизайнер Volkswagen Андреас Миндт британскому изданию Autocar.

По словам стилиста, серийный электромобиль Volkswagen выглядит даже лучше, чем прошлогодний концепт ID.2all. Также Андреас Миндт отметил, что в линейке будет заряженный вариант GTI, который будет существенно отличаться внешне от стандартной модели.

Volkswagen ID.2 будет стоить от 25 000 евро Фото: Volkswagen

Напомним, что новый Volkswagen ID.2 — компактный четырехметровый хэтчбек В-класса. Электромобиль заменит модель VW Polo и будет относительно недорогим — будет стоить от 25 000 евро. Продажи стартуют в 2025 году.

Электромобиль Volkswagen ID.2 построят на упрощенной платформе MEB Entry, которая позволит удешевить модель. Концепткар оснастили 226-сильным мотором, который позволяет разгоняться до 100 км/ч. Заявленный запас хода электрокара составляет 450 км.

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Также показали прототип заряженного Volkswagen ID.2 GTI с более ярким дизайном. Он выйдет на рынок в 2026 году и будет мощнее, однако его характеристики пока держат в секрете.

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