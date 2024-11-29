Tiguan на максималках: новітній сімейний кросовер Volkswagen надійшов у виробництво (фото)

Новий Volkswagen Tayron створений на базі Tiguan, проте більший і доступний у семимісному виконанні. Кросовер пропонують у бензинових, дизельних і гібридних модифікаціях.

У Німеччині стартувало виробництво Volkswagen Tayron. Перший серійний кросовер зійшов з конвеєра підприємства у Вольфсбургу, де також збирають його молодшого брата VW Tiguan. Про це повідомляється на сайті німецького автовиробника.

Зовні авто дуже схоже на VW Tiguan Фото: Volkswagen

Першим став темно-синій кросовер Volkswagen Tayron із 2,0-літровим турбодизелем та панорамним дахом. Спочатку випустять партію демонстраційних авто, які будуть передані європейським дилерам, а поставки покупцям почнуться в березні.

Нагадаємо, що новий Volkswagen Tayron, по суті, є подовженою версією моделі Tiguan третього покоління. Він прийшов на зміну VW Tiguan Allspace.

Кросовер сягає 4,77 м у довжину Фото: Volkswagen

VW Tayron нагадує Tiguan зовні, проте довший – 4770 мм. Модель пропонують у версіях на 5 і 7 місць. Об’єм багажника становить 345 л із трьома рядами крісел і 885 л – із двома.

Важливо

Volkswagen передумав і не припинятиме виробництво найменшої моделі

Кросовер Volkswagen Tayron отримав віртуальний щиток приладів та великий 15-дюймовий тачскрін, також початкова комплектація включає тризонний клімат-контроль, камеру, паркувальний автопілот, датчики світла і дощу.

На передній панелі встановлено два екрани Фото: Volkswagen

Зі старту новий Volkswagen Tayron пропонуватимуть із бензиновими турбомоторами об’ємом 1,5 л (150 к. с.) і 2,0 л (265 к. с.), 2,0-літровими турбодизелями потужністю 150 і 193 к. с., а також плагін-гібридними установками на 204 і 272 к. с.

Раніше Фокус розповідав про найменший і найдешевший кросовер Volkswagen.

Також ми писали про новий пікап Volkswagen для бездоріжжя.