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Tiguan на максималках: новітній сімейний кросовер Volkswagen надійшов у виробництво (фото)

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Фото: Volkswagen | Кросовер Volkswagen Tayron виробляють у Німеччині

Новий Volkswagen Tayron створений на базі Tiguan, проте більший і доступний у семимісному виконанні. Кросовер пропонують у бензинових, дизельних і гібридних модифікаціях.

У Німеччині стартувало виробництво Volkswagen Tayron. Перший серійний кросовер зійшов з конвеєра підприємства у Вольфсбургу, де також збирають його молодшого брата VW Tiguan. Про це повідомляється на сайті німецького автовиробника.

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Зовні авто дуже схоже на VW Tiguan
Фото: Volkswagen

Першим став темно-синій кросовер Volkswagen Tayron із 2,0-літровим турбодизелем та панорамним дахом. Спочатку випустять партію демонстраційних авто, які будуть передані європейським дилерам, а поставки покупцям почнуться в березні.

Нагадаємо, що новий Volkswagen Tayron, по суті, є подовженою версією моделі Tiguan третього покоління. Він прийшов на зміну VW Tiguan Allspace.

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Кросовер сягає 4,77 м у довжину
Фото: Volkswagen

VW Tayron нагадує Tiguan зовні, проте довший – 4770 мм. Модель пропонують у версіях на 5 і 7 місць. Об’єм багажника становить 345 л із трьома рядами крісел і 885 л – із двома.

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Кросовер Volkswagen Tayron отримав віртуальний щиток приладів та великий 15-дюймовий тачскрін, також початкова комплектація включає тризонний клімат-контроль, камеру, паркувальний автопілот, датчики світла і дощу.

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На передній панелі встановлено два екрани
Фото: Volkswagen

Зі старту новий Volkswagen Tayron пропонуватимуть із бензиновими турбомоторами об’ємом 1,5 л (150 к. с.) і 2,0 л (265 к. с.), 2,0-літровими турбодизелями потужністю 150 і 193 к. с., а також плагін-гібридними установками на 204 і 272 к. с.

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