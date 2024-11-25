Volkswagen презентовал брутальный пикап для серьезного бездорожья (фото)

Новый Volkswagen Amarok 10 Deserts Edition получил внедорожные шины и защиту днища, а его клиренс увеличили. Пикап оснастили 209-сильным турбодизелем.

Линейку Volkswagen Amarok 2025 пополнила новая версия 10 Deserts Edition. Пикап презентовали в Австралии и именно там он сначала поступит в продажу. Его подробности раскрыли на официальном сайте Volkswagen.

Клиренс пикапа вырос до 275 мм Фото: Volkswagen

Новый Volkswagen Amarok 10 Deserts Edition посвятили интересному достижению модели. Специально подготовленный пикап VW Amarok попал в Книгу рекордов Гиннесса — авто преодолело все 10 австралийских пустынь. В общей сложности оно проехало 6421 км за 6 дней и 17 часов.

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Volkswagen Amarok 10 Deserts Edition, по сути, является аналогом Ford Ranger Tremor, который был на тесте Фокуса (две модели построены на одной платформе). Он получил 17-дюймовые внедорожные шины и дополнительную защиту днища, а его клиренс увеличили на 40 мм (до 275 мм).

К тому же, комплектация включает дуги и крышку-роллету для грузового кузова. А еще боковины украсили полосами с надписями 10 Deserts Edition.

Комплектацию пополнила крышка-роллета Фото: Volkswagen

Пикап Volkswagen Amarok оснастили 2,0-литровым битурбодизелем на 209 л. с. и 500 Н∙м и 10-ступенчатой автоматической КПП. Конечно же, полный привод дополнен понижающей передачей и блокировками дифференциалов, а также есть режимы для разных видов бездорожья.

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