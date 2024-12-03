Городской малыш: презентован самый компактный и дешевый электромобиль Ford (фото, видео)

Электрокроссовер Ford Puma Gen-E получил 166-сильную установку и способен разогнаться до сотни за 8 с. Запас хода авто достигает 376 км.

В линейке Ford Puma впервые появилась электрическая версия. Городской кроссовер назвали Gen-E и будут продавать по цене от 36 900 евро — это будет самый дешевый электромобиль Ford. Подробности новинки появились на официальном сайте автопроизводителя.

Новый Ford Puma Gen-E получил электромотор на 168 л. с. и 290 Нм. Он способен разогнаться до 100 км/ч за 8 с, а его максимальная скорость ограничена на 160 км/ч.

Запас хода электрокара достигает 376 км Фото: Ford

Аккумуляторная батарея емкостью 43 кВт∙ч обеспечивает запас хода в 347-376 км благодаря низкому энергозатрату в 13,1 кВт∙ч на 100 км. Быстрая зарядка (мощностью 100 кВт) на 80% занимает 23 минуты.

В салоне установили два дисплея Фото: Ford

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Отличить электромобиль Ford Puma Gen-E от бензинового собрата можно по измененной передней части в стиле Mustang Mach-E. Кроме того, установлены новый спойлер на крыше и колесные диски с улучшенной аэродинамикой.

Объем багажника Ford Puma составляет 574 л Фото: Ford

В салоне Ford Puma Gen-E отличий меньше. Как и бензиновый кроссовер, электрокар получил двухспицевый руль, виртуальный щиток приборов и большой 12,8-дюймовый тачскрин. Авто стало более практичным, ведь имеет 574-литровый задний и 43-литровый передний багажники. Среди опций есть матричные фары, камеры кругового обзора и адаптивный круиз-контроль с режимом для пробок.

Кстати, недавно в Киеве видели очень редкий суперкар Ford.

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