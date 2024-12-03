Міський малюк: презентовано найменший і найдешевший електромобіль Ford (фото, відео)

Електрокросовер Ford Puma Gen-E отримав 166-сильну установку і здатен розігнатися до сотні за 8 с. Запас ходу авто сягає 376 км.

У лінійці Ford Puma вперше з’явилася електрична версія. Міський кросовер назвали Gen-E і продаватимуть за ціною від 36 900 євро – це буде найдешевший електромобіль Ford. Подробиці новинки з’явилися на офіційному сайті автовиробника.

Новий Ford Puma Gen-E отримав електромотор на 168 к. с. та 290 Нм. Він здатен розігнатися до 100 км/год за 8 с, а його максимальну швидкість обмежено на 160 км/год.

Запас ходу електрокара сягає 376 км Фото: Ford

Акумуляторна батарея ємністю 43 кВт∙год забезпечує запас ходу в 347-376 км завдяки низькій енерговитраті в 13,1 кВт∙год на 100 км. Швидка зарядка (потужністю 100 кВт) на 80% займає 23 хвилини.

У салоні встановили два дисплеї Фото: Ford

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Відрізнити електромобіль Ford Puma Gen-E від бензинового побратима можна за зміненою передньою частиною в стилі Mustang Mach-E. Крім того, встановлені новий спойлер на даху та колісні диски з покращеною аеродинамікою.

Об'єм багажника Ford Puma становить 574 л Фото: Ford

У салоні Ford Puma Gen-E відмінностей менше. Як і бензиновий кросовер, електрокар отримав двоспицеве кермо, віртуальний щиток приладів та великий 12,8-дюймовий тачскрін. Авто стало практичнішим, адже має 574-літровий задній та 43-літровий передній багажники. Серед опцій є матричні фари, камери кругового огляду та адаптивний круїз-контроль із режимом для заторів.

До речі, нещодавно в Києві бачили дуже рідкісний суперкар Ford.

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