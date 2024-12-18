Будущее наступает сейчас: самые инновационные и футуристические авто 2024 года (фото)

В 2024 году презентовали немало инновационных моделей с ярким нестандартным дизайном. Среди них — как дорогие суперкары, так и бюджетные автомобили.

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Автомобильная отрасль всегда была в авангарде прогресса, ведь производители не боятся внедрять новые технологии и прибегать к смелым дизайнерским решениям. В последние годы развитие автопрома ускорилось и поспособствовал этому рост спроса на электрокары. Нынешний год оказался богатым на оригинальные и нестандартные новинки. Фокус выбрал самые футуристические и инновационные авто 2024 года.

Bugatti Tourbillon

Фото: Bugatti

Все суперкары Bugatti являются воплощением современных технологий, однако новый Tourbillon превзошел предшественников. Его гибридная установка с 8,3-литровым V16 и тремя электромоторами выдает 1800 л. с. Bugatti Tourbillon способен разогнаться до 100 км/ч за 2 с, а до 300 км/ч — за 10 с. Максимальная скорость составляет 445 км/ч.

Фото: Bugatti

Вместе с тем, авто может проехать 60 км на электротяге. Суперкар отличается неоклассическим дизайном с подъемными дверями и имеет активную аэродинамику.

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BYD Yangwang U9

Фото: BYD Auto

BYD за короткое время не только резко нарастил производство авто, но и начал производить высокотехнологичные модели вроде суперкара Yangwang U9. Он отличается футуристическим дизайном и имеет пневмоподвеску с индивидуальным управлением каждым колесом, которая позволяет "танцевать".

Фото: BYD Auto

Электрический суперкар оснащен 1306-сильной установкой и способен разогнаться до 100 км/ч за 2,36 с и развить 309 км/ч. 800-вольтная архитектура позволяет зарядить батарею на 80% всего за 10 минут.

DS №8

Фото: DS Automobiles

Новый флагман DS привлекает авангардной внешностью и является первой моделью в новом фирменном стиле. Его стремительный силуэт обеспечивает хорошую аэродинамику, а подсветка передней части имитирует радиаторную решетку. В салоне бросаются в глаза необычный руль и вставки бронзового цвета.

Фото: Stellantis

Впрочем, электромобиль DS №8 привлекает не только стилем. Это будет одна из самых "дальнобойных" моделей в классе, которая сможет проехать до 750 км без подзарядки. Авто предложат в модификациях мощностью от 230 до 350 сил.

Ferrari F80

Фото: Ferrari

Суперкар Ferrari F80 вобрал в себя самые новые гоночные технологии, ведь является близким родственником спорткара 499P, который дважды выигрывал 24-часовые гонки в Ле-Мане. В его конструкции использованы карбон и титан, а инновационные аэродинамические элементы обеспечивают более тонны прижимной силы.

Фото: Ferrari

Гибридная установка с 3,0-литровым V6 твин-турбо и тремя электромоторами развивает 1200 сил. Новый Ferrari F80 — самая быстрая модель в истории марки: купе разгоняется до сотни за 2,15 с и способно развить более 350 км/ч.

Kia EV3

Фото: Kia

Электромобиль Kia EV3 доказывает, что даже недорогие модели могут быть футуристическими. 4,3-метровый кроссовер за 33 500 евро отличается нестандартным видом, да и компоновка салона необычная. Электрокар оснащен 204-сильным мотором, а его запас хода достигает 600 км.

Lucid Gravity

Фото: Lucid Motors

Электрокроссовер Lucid Gravity — новый конкурент Tesla Model X. Большое пятиметровое авто обращает на себя внимание благодаря элегантному обтекаемому дизайну, а в его салоне установили изогнутый 34-дюймовый OLED-дисплей. Характеристики Lucid Gravity впечатляют: дебютная 811-сильная версия электрокара способна разогнаться до сотни за 3,5 с и преодолеть 708 км без подзарядки.

Red Bull RB17

Фото: Red Bull

Red Bull прославился в "Формуле-1" и теперь решил выпустить серийную модель. Экстремальный трековый суперкар RB17 отличается обтекаемым дизайном и выглядит, как пришелец из будущего. Купе весит всего 805 кг, а его аэродинамический пакет обеспечивает 1500 кг прижимной силы. 1200-сильная гибридная установка с высокооборотным V10 и электромотором позволяет развить более 350 км/ч.

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Zeekr Mix

Zeekr Mix Фото: Zeekr

Электрический минивэн Zeekr Mix от Geely и Volvo — одна из самых оригинальных семейных моделей. Его передние и задние двери сдвижные, а в салоне установили поворачивающиеся кресла переднего ряда и передвижную центральную консоль с холодильником. Электровен довольно мощный (415 л. с.), а его запас хода достигает 700 км.

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