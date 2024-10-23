Запас хода 700 км и сверхбыстрая зарядка: Geely и Volvo создали необычный электровэн (видео)

Электромобиль Zeekr Mix — 4,7-метровый минивэн со сдвижными дверями. Он способен разогнаться до сотни за 6,8 с и проехать до 700 км без подзарядки.

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В Китае представили новый Zeekr Mix. Электрический минивэн от Geely поступает в продажу по цене от 279 900 юаней ($39 250). О нем рассказали на сайте CarNewsChina.

Электромобиль Zeekr Mix — обтекаемый минивэн с большим углом наклона лобового стекла и узкими матричными фарами. Сдвижными являются не только задние двери, но и двери переднего пассажира. На выбор предлагаются колесные диски диаметром 19 и 20 дюймов.

Как и все модели Zeekr, Mix создан при участии инженеров Volvo. В его основе лежит новая электрическая платформа SEA-M.

Двери минивэна сдвигаются Фото: Zeekr

Размеры Zeekr Mix 2025:

длина — 4688 мм;

ширина — 1995 мм;

высота — 1775 мм;

колесная база — 3008 мм;

масса — 2639 кг.

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В салоне Zeekr Mix установлен узкий цифровой щиток приборов и большой тачскрин, есть и проекция на лобовое стекло. Доступны версии модели на 4, 5 и 6 мест.

"Фишка" минивэна — возможность трансформации салона. Передние сиденья можно развернуть и разложить между ними столик. Также установлена сдвижная центральная консоль с электроприводом, в которой спрятан холодильник.

Центральная консоль имеет электропривод Фото: Zeekr

Специалисты Volvo позаботились о безопасности Zeekr Mix. Минивэн имеет прочный каркас кузова и выдерживает на крыше 2,2-тонный контейнер. Кроме того, электровен получил систему полуавтономного движения.

Электромотор на задней оси развивает 415 л.с. и позволяет разгоняться до 100 км/ч за 6,8 с и развивать 180 км/ч. Также новый Zeekr Mix имеет небольшой диаметр разворота в 9,9 м.

Передние сиденья можно развернуть Фото: Zeekr

На выбор предлагаются батареи емкостью 76 и 102 кВт∙ч: запас хода составляет 550 и 700 км, соответственно. 800-вольтная архитектура позволяет сверхбыструю зарядку постоянным током — всего за 10,5 минут на 80%.

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