Запас хода 700 км и сверхбыстрая зарядка: Geely и Volvo создали необычный электровэн (видео)
Электромобиль Zeekr Mix — 4,7-метровый минивэн со сдвижными дверями. Он способен разогнаться до сотни за 6,8 с и проехать до 700 км без подзарядки.
В Китае представили новый Zeekr Mix. Электрический минивэн от Geely поступает в продажу по цене от 279 900 юаней ($39 250). О нем рассказали на сайте CarNewsChina.
Электромобиль Zeekr Mix — обтекаемый минивэн с большим углом наклона лобового стекла и узкими матричными фарами. Сдвижными являются не только задние двери, но и двери переднего пассажира. На выбор предлагаются колесные диски диаметром 19 и 20 дюймов.
Как и все модели Zeekr, Mix создан при участии инженеров Volvo. В его основе лежит новая электрическая платформа SEA-M.
Размеры Zeekr Mix 2025:
- длина — 4688 мм;
- ширина — 1995 мм;
- высота — 1775 мм;
- колесная база — 3008 мм;
- масса — 2639 кг.
В салоне Zeekr Mix установлен узкий цифровой щиток приборов и большой тачскрин, есть и проекция на лобовое стекло. Доступны версии модели на 4, 5 и 6 мест.
"Фишка" минивэна — возможность трансформации салона. Передние сиденья можно развернуть и разложить между ними столик. Также установлена сдвижная центральная консоль с электроприводом, в которой спрятан холодильник.
Специалисты Volvo позаботились о безопасности Zeekr Mix. Минивэн имеет прочный каркас кузова и выдерживает на крыше 2,2-тонный контейнер. Кроме того, электровен получил систему полуавтономного движения.
Электромотор на задней оси развивает 415 л.с. и позволяет разгоняться до 100 км/ч за 6,8 с и развивать 180 км/ч. Также новый Zeekr Mix имеет небольшой диаметр разворота в 9,9 м.
На выбор предлагаются батареи емкостью 76 и 102 кВт∙ч: запас хода составляет 550 и 700 км, соответственно. 800-вольтная архитектура позволяет сверхбыструю зарядку постоянным током — всего за 10,5 минут на 80%.
Кстати, недавно дебютировал недорогой электрокроссовер от Geely и Volvo для Европы.
Также Фокус рассказывал о внедорожном кроссовере Geely с двигателем Volvo