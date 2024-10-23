Запас ходу 700 км і надшвидка зарядка: Geely і Volvo створили незвичний електровен (відео)

Електромобіль Zeekr Mix — 4,7-метровий мінівен зі зсувними дверима. Він здатен розігнатися до сотні за 6,8 с та проїхати до 700 км без підзарядки.

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У Китаї представили новий Zeekr Mix. Електричний мінівен від Geely надходить у продаж за ціною від 279 900 юанів ($39 250). Про нього розповіли на сайті CarNewsChina.

Електромобіль Zeekr Mix — обтічний мінівен із великим кутом нахилу лобового скла та вузькими матричними фарами. Зсувними є не лише задні двері, але й двері переднього пасажира. На вибір пропонують колісні диски діаметром 19 і 20 дюймів.

Як і всі моделі Zeekr, Mix створений за участі інженерів Volvo. У його основі лежить нова електрична платформа SEA-M.

Двері мінівена зсуваються Фото: Zeekr

Розміри Zeekr Mix 2025:

довжина — 4688 мм;

ширина — 1995 мм;

висота — 1775 мм;

колісна база — 3008 мм;

маса — 2639 кг.

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У салоні Zeekr Mix встановлено вузький цифровий щиток приладів і великий тачскрін, є і проєкція на лобове скло. Доступні версії моделі на 4, 5 та 6 місць.

"Фішка" мінівена – можливість трансформації салону. Передні сидіння можна розвернути та розкласти між ними столик. Також встановлена зсувна центральна консоль з електроприводом, у якій сховано холодильник.

Центральна консоль має електропривід Фото: Zeekr

Спеціалісти Volvo подбали про безпеку Zeekr Mix. Мінівен має міцний каркас кузова і витримує на даху 2,2-тонний контейнер. Крім того, електровен отримав систему напівавтономного руху.

Електромотор на задній вісі розвиває 415 к. с. і дозволяє розганятися до 100 км/год за 6,8 с та розвивати 180 км/год. Також новий Zeekr Mix має невеликий діаметр розвороту в 9,9 м.

Передні сидіння можна розвернути Фото: Zeekr

На вибір пропонують батареї ємністю 76 і 102 кВт∙год: запас ходу становить 550 і 700 км, відповідно. 800-вольтна архітектура дозволяє надшвидку зарядку постійним струмом – усього за 10,5 хвилин на 80%.

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