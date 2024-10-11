Презентовано недорогий електрокросовер від Geely і Volvo із запасом ходу 445 км (фото)

Електромобіль Lynk&Co 02 — 4,5-метровий купе-кросовер із гранчастим дизайном. Модель дебютувала у 272-сильній версії із запасом ходу 445 км.

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У Мілані презентували новий Lynk&Co 02. Друге покоління компактного кросовера від преміального підрозділу Geely зазнало кардинальних змін і стало електричним. Про це повідомляється на сайті китайського автовиробника.

Електромобіль Lynk&Co 02, як і більшість моделей китайського бренду, створений за участі спеціалістів Volvo у шведському Гетеборзі. Він збудований на платформі SEA2, яку використовує Volvo EX30. Утім, новий кросовер дещо більший за розмірами.

Авто має купеподібний силует Фото: Geely

Габарити Lynk&Co 02:

довжина – 4460 мм;

ширина – 1845 мм;

висота – 1573 мм;

колісна база – 2755 мм;

кліренс – 191 мм.

Дизайн Lynk&Co 02 другого покоління кардинально змінився. Тепер це купе-кросовер, в якому покатий дах поєднується із гранчастим дизайном. Як і у всіх авто марки, його фари високо посаджені. Віконна лінія вигнута, а ліхтарі інтегровані в загострений спойлер.

Ліхтарі інтегровані в загострений спойлер Фото: Geely

У салоні Lynk&Co 02 встановлено вузький цифровий щиток приладів і великий центральний тачскрін. Дах авто повністю прозорий. Електрокросовер має два багажники – 410-літровий задній і 15-літровий передній.

Базова версія отримала 19-дюймові диски, діодні фари, безключовий доступ з телефону, камеру, клімат-контроль, бездротову зарядку смартфонів, підігрів сидінь та керма.

На передній панелі встановлено два дисплеї Фото: Geely

Топовий варіант додає 20-дюймові диски, камери кругового огляду та акустику Harmann Kardon. Звісно ж, електрокар отримав набір сучасних систем безпеки.

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Новий Lynk&Co 02 дебютував у задньопривідній версії на 272 к. с. із батареєю ємністю 66 кВт∙год. Він стартує до сотні за 5,5 с і здатен розвинути 180 км/год, а заявлений запас ходу становить 445 км. Швидка зарядка постійним струмом (потужністю 150 кВт) на 80% займає 30 хвилин.

Дах кросовера повністю прозорий Фото: Geely

Базовий кросовер Lynk&Co 02 коштує 35,5 тис. євро, а топовий варіант обійдеться в 39,5 тис. євро. Також заплановано службу каршерінгу з цими електрокрокарами.

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