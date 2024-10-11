Презентовано недорогий електрокросовер від Geely і Volvo із запасом ходу 445 км (фото)
Електромобіль Lynk&Co 02 — 4,5-метровий купе-кросовер із гранчастим дизайном. Модель дебютувала у 272-сильній версії із запасом ходу 445 км.
У Мілані презентували новий Lynk&Co 02. Друге покоління компактного кросовера від преміального підрозділу Geely зазнало кардинальних змін і стало електричним. Про це повідомляється на сайті китайського автовиробника.
Електромобіль Lynk&Co 02, як і більшість моделей китайського бренду, створений за участі спеціалістів Volvo у шведському Гетеборзі. Він збудований на платформі SEA2, яку використовує Volvo EX30. Утім, новий кросовер дещо більший за розмірами.
Габарити Lynk&Co 02:
- довжина – 4460 мм;
- ширина – 1845 мм;
- висота – 1573 мм;
- колісна база – 2755 мм;
- кліренс – 191 мм.
Дизайн Lynk&Co 02 другого покоління кардинально змінився. Тепер це купе-кросовер, в якому покатий дах поєднується із гранчастим дизайном. Як і у всіх авто марки, його фари високо посаджені. Віконна лінія вигнута, а ліхтарі інтегровані в загострений спойлер.
У салоні Lynk&Co 02 встановлено вузький цифровий щиток приладів і великий центральний тачскрін. Дах авто повністю прозорий. Електрокросовер має два багажники – 410-літровий задній і 15-літровий передній.
Базова версія отримала 19-дюймові диски, діодні фари, безключовий доступ з телефону, камеру, клімат-контроль, бездротову зарядку смартфонів, підігрів сидінь та керма.
Топовий варіант додає 20-дюймові диски, камери кругового огляду та акустику Harmann Kardon. Звісно ж, електрокар отримав набір сучасних систем безпеки.Важливо
Новий Lynk&Co 02 дебютував у задньопривідній версії на 272 к. с. із батареєю ємністю 66 кВт∙год. Він стартує до сотні за 5,5 с і здатен розвинути 180 км/год, а заявлений запас ходу становить 445 км. Швидка зарядка постійним струмом (потужністю 150 кВт) на 80% займає 30 хвилин.
Базовий кросовер Lynk&Co 02 коштує 35,5 тис. євро, а топовий варіант обійдеться в 39,5 тис. євро. Також заплановано службу каршерінгу з цими електрокрокарами.
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