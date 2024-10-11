Презентован недорогой электрокроссовер от Geely и Volvo с запасом хода 445 км (фото)

Электромобиль Lynk&Co 02 — 4,5-метровый купе-кроссовер с граненым дизайном. Модель дебютировала в 272-сильной версии с запасом хода 445 км.

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В Милане презентовали новый Lynk&Co 02. Второе поколение компактного кроссовера от премиального подразделения Geely претерпело кардинальные изменения и стало электрическим. Об этом сообщается на сайте китайского автопроизводителя.

Электромобиль Lynk&Co 02, как и большинство моделей китайского бренда, создан при участии специалистов Volvo в шведском Гетеборге. Он построен на платформе SEA2, которую использует Volvo EX30. Впрочем, новый кроссовер несколько больше по размерам.

Авто имеет купеобразный силуэт Фото: Geely

Габариты Lynk&Co 02:

длина — 4460 мм;

ширина — 1845 мм;

высота — 1573 мм;

колесная база — 2755 мм;

клиренс — 191 мм.

Дизайн Lynk&Co 02 второго поколения кардинально изменился. Теперь это купе-кроссовер, в котором покатая крыша сочетается с граненым дизайном. Как и у всех авто марки, его фары высоко посажены. Оконная линия изогнута, а фонари интегрированы в заостренный спойлер.

Фонари интегрированы в заостренный спойлер Фото: Geely

В салоне Lynk&Co 02 установлен узкий цифровой щиток приборов и большой центральный тачскрин. Крыша авто полностью прозрачная. Электрокроссовер имеет два багажника — 410-литровый задний и 15-литровый передний.

Базовая версия получила 19-дюймовые диски, диодные фары, бесключевой доступ с телефона, камеру, климат-контроль, беспроводную зарядку смартфонов, подогрев сидений и руля.

На передней панели установлено два дисплея Фото: Geely

Топовый вариант добавляет 20-дюймовые диски, камеры кругового обзора и акустику Harmann Kardon. Конечно же, электрокар получил набор современных систем безопасности.

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Новый Lynk&Co 02 дебютировал в заднеприводной версии на 272 л. с. с батареей емкостью 66 кВт∙ч. Он стартует до сотни за 5,5 с и способен развить 180 км/ч, а заявленный запас хода составляет 445 км. Быстрая зарядка постоянным током (мощностью 150 кВт) на 80% занимает 30 минут.

Крыша кроссовера полностью прозрачная Фото: Geely

Базовый кроссовер Lynk&Co 02 стоит 35,5 тыс. евро, а топовый вариант обойдется в 39,5 тыс. евро. Также запланирована служба каршеринга с этими электрокрокарами.

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