Розсекречено недорогий позашляховий кросовер Geely із двигуном Volvo (фото)

Новий Geely Cowboy отримав позашляхові шини та обвіс, а також багажник на даху і бокси для дрібного багажу. Кросовер оснащений 1,5-літровим турбомотором Volvo.

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Опубліковано перші фото Geely Cowboy. Недорогий компактний кросовер для бездоріжжя повинні презентувати до кінця нинішнього року. Про авто розповіли на сайті CarNewsChina.

Новий Geely Cowboy не є самостійною моделлю — це позашляховий варіант кросовера Geely Icon. Він зберігає оригінальний рубаний дизайн, проте йому додали низку позашляхових аксесуарів.

Авто оснащене 178-сильним турбомотором Фото: CarNewsChina

Зокрема, кросовер Geely Cowboy отримав масивний пластиковий обвіс та позашляхові шини. На даху з’явилися додаткова оптика та багажник, а на боковинах та задніх дверях – бокси для дрібних речей. Крім того, дещо збільшили кліренс авто. Розміри кросовера дещо збільшилися.

Важливо

Презентовано недорогий електрокросовер від Geely і Volvo із запасом ходу 445 км (фото)

Габарити Geely Cowboy 2025:

довжина – 4442 мм;

ширина – 1860 мм;

висота – 1770 мм;

колісна база – 2640 мм.

Geely Cowboy отримав бокси для дрібних речей Фото: CarNewsChina Фото: CarNewsChina

Салон Geely Cowboy не показали. Очікується, що в оздобленні використають зносостійкі матеріали.

Під капотом Geely Cowboy встановлено 1,5-літровий трициліндровий турбомотор на 178 к. с. розробки Volvo. Із 7-ступінчастим роботом із двома зчепленнями розгін до 100 км/год займає 7,9 с, а максимальна швидкість становить 200 км/год. Звісно ж, кросовер є повнопривідним. Пізніше може з’явитися гібрид Geely Cowboy.

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