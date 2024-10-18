Рассекречен недорогой внедорожный кроссовер Geely с двигателем Volvo (фото)

Новый Geely Cowboy получил внедорожные шины и обвес, а также багажник на крыше и боксы для мелкого багажа. Кроссовер оснащен 1,5-литровым турбомотором Volvo.

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Опубликованы первые фото Geely Cowboy. Недорогой компактный кроссовер для бездорожья должны презентовать до конца нынешнего года. Об авто рассказали на сайте CarNewsChina.

Новый Geely Cowboy не является самостоятельной моделью — это внедорожный вариант доступного кроссовера Geely Icon. Он сохраняет оригинальный рубленый дизайн, однако ему добавили ряд внедорожных аксессуаров.

Авто оснащено 178-сильным турбомотором Фото: CarNewsChina

В частности, кроссовер Geely Cowboy получил массивный пластиковый обвес и внедорожные шины. На крыше появились дополнительная оптика и багажник, а на боковинах и задних дверях — боксы для мелких вещей. Кроме того, несколько увеличили клиренс авто. Размеры кроссовера несколько увеличились.

Важно

Презентован недорогой электрокроссовер от Geely и Volvo с запасом хода 445 км (фото)

Габариты Geely Cowboy 2025:

длина — 4442 мм;

ширина — 1860 мм;

высота — 1770 мм;

колесная база — 2640 мм.

Geely Cowboy получил боксы для мелких вещей Фото: CarNewsChina Фото: CarNewsChina

Салон Geely Cowboy не показали. Ожидается, что в отделке используют износостойкие материалы.

Под капотом Geely Cowboy установлен 1,5-литровый трехцилиндровый турбомотор на 178 л. с. разработки Volvo. С 7-ступенчатым роботом с двумя сцеплениями разгон до 100 км/ч занимает 7,9 с, а максимальная скорость составляет 200 км/ч. Конечно же, кроссовер является полноприводным. Позже может появиться гибрид Geely Cowboy.

Ранее Фокус рассказывал о новом кроссовере Honda для бездорожья, который рассекретили до презентации.

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