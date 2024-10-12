Новый внедорожный кроссовер Honda показали до презентации (фото)

Кроссовер Honda Passport 2025 стал более брутальным на вид и мощным. В линейке модели сохранится внедорожная версия TrailSport.

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В США за месяц до премьеры рассекретили новый кроссовер Honda Passport четвертого поколения. Автомобиль участвует в гонках Rebelle Rally. Об этом сообщается на официальном сайте Honda.

Новая Honda Passport 2025 оклеена специальной защитной пленкой, однако она не мешает разглядеть дизайн авто. В профиль кроссовер напоминает старшую Honda Pilot, а вот передняя часть у нее иная — более агрессивная. Авто получило массивный бампер, воздухозаборник в капоте и продолговатые фары с С-образными ходовыми огнями.

Авто участвует в соревнованиях Rebelle Rally Фото: Honda

В ралли участвует внедорожный вариант Honda Passport TrailSport. Он отличается пластиковым обвесом, дополнительной защитой днища и большими внедорожными шинами.

Кроссовер Honda Passport 2025 построен на укороченной платформе модели Pilot и оснащен ее силовым агрегатом — 3,5-литровым V6 мощностью 289 л.с. и 10-ступенчатой автоматической КПП.

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Также известно, что кроссовер Honda Passport получит полный привод с векторизацией тяги i-VTM4. Презентация модели состоится в ноябре на автошоу в Лос-Анджелесе.

Кстати, недавно показали первые фото нового конкурента BMW X1 и Audi Q3 от Honda.

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