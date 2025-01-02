Ferrari, Aston Martin и Rolls-Royce: самые дорогие авто в Украине за 2024 год (фото)

В 2024 году украинцы стали покупать больше дорогих автомобилей. В нашу страну привезли суперкары Ferrari, Maserati и Aston Martin и более десятка электрических Rolls-Royce Spectre.

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Несмотря на войну, в Украине за 2024 год резко вырос спрос на дорогие элитные авто. Некоторые премиальные бренды смогли выйти на показатели 2021 года и даже превзойти их. В прошлом году на украинских появилось немало суперкаров и роскошных кроссоверов. Фокус определил самые дорогие авто в Украине, завезенные в 2024 году.

12 место — Porsche 911 Dakar

Porsche 911 Dakar Фото: supercars_ua

Dakar — первый в истории кроссовер Porsche 911. Всего изготовили всего 2500 таких авто и в Украине цена модели составляет более 11 миллионов гривен ($260 000). Полноприводное купе отличается увеличенным клиренсом, обвесом и внедорожной резиной. 480-сильная турбошестерня позволяет стартовать до сотни за 3,4 с, а максимальная скорость ограничена на 240 км/ч.

11 место — Lamborghini Urus Performante

В начале 2024 года в Киеве появился кроссовер Lamborghini Urus в лимитированной заряженной версии Performante. Он получил более мощный 4,0-литровый V8 твин-турбо на 666 сил и облегченный на 47 кг. Разгон до 100 км/ч занимает 3,3 с, а максимальная скорость составляет 306 км/ч. К тому же, авто отличается обвесом и спойлером. В Украине кроссовер Lamborghini Urus Performante официально не продается, а за рубежом стоит от $270 000.

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10 место — Maserati MC20 Novitec

В Одессе появился среднемоторный суперкар Maserati MC20 Cielo. Купе-тарга со съемной крышей отличается обтекаемым дизайном, а его двери поднимаются вверх. Стандартная модель стоит от 243 000 долларов, однако это авто дороже, ведь получило тюнинг от Novitec. Мощность 3,0-литрового V6 твин-турбо выросла с 630 до 710 сил, что позволяет разгоняться до сотни за 2,8 с и развивать 325 км/ч.

9 место — Aston Martin DB12

Aston Martin DB12 Фото: king_artur.ua

Суперкар Aston Martin DB12 начали официально продавать в Украине по цене от 11,4 млн гривен ($272 000). В отличие от предшественника, купе не получило двигатель V12, а оснащено 4,0-литровым 680-сильным V8 твин-турбо от Mercedes-AMG. Спринт до 100 км/ч занимает 3,6 с, а максимальная скорость составляет 325 км/ч.

8 место — Aston Martin DBX707

Aston Martin DBX707 Фото: instagram.com/vehicles.exclusive

Aston Martin DBX707 — один из самых быстрых кроссоверов в мире. Большой 2,2-тонный автомобиль способен развить 310 км/ч и разогнаться до сотни за 3,3 с. Как и DB12, он оснащен 4,0-литровым двигателем Mercedes-AMG, однако его мощность увеличили до 707 сил. Модель также продается в Украине официально и стоит от 12,6 млн гривен, то есть 300 000 долларов. Уже продано несколько таких кроссоверов.

7 место — Ferrari 296 GTB

Ferrari 296 GTB Фото: supercars_ua

В Киев привезли суперкар Ferrari 296 GTB за $340 000 в эксклюзивном бежевом цвете Avorio. Сверхмощный 830-сильный гибрид оснащен 3,0-литровым V6 твин-турбо и электромотором. Он не только стартует до сотни за 3,3 с и развивает 330 км/ч, но и способен проехать 25 км на электротяге.

6 место — Bentley Continental GT

Новый Bentley Continental GT в Украине представлен официально — по цене от 14,46 млн гривен ($345 000). Купе изменилось внешне и получило 782-сильную плагин-гибридную установку с 4,0-литровым V8 твин-турбо и электромотором. Оно способно разогнаться до 100 км/ч за 3,2 с и развить 335 км/ч, а еще может проехать 80 км в электрическом режиме.

5 место — Ferrari 812 Superfast

Ferrari 812 Superfast Фото: luxurycars.ukraine

Купе Ferrari 812 Superfast стоит почти 500 000 долларов. Переднемоторный суперкар старой школы оснащен высокооборотным 6,5-литровым V12 на 800 сил. Разгон до 100 км/ч занимает 2,9 с, а максимальная скорость составляет 340 км/ч.

4 место — Rolls-Rollce Cullinan

Rolls-Royce Cullinan 2024 Фото: supercars_ua

В Украину привезли один из первых в мире Rolls-Rollce Cullinan 2024 модельного года. Обновленный кроссовер отличается измененной передней частью и улучшенной внутренней отделкой. Как и раньше, он оснащен 6,75-литровым 571-сильным V12 твин-турбо и стоит примерно 500 000 долларов.

Кроме того, в Киеве заметили Rolls-Rollce Cullinan в тюнинге Mansory. Он отличается обвесом и 24-дюймовыми колесами, а в качестве опции ему предлагают более роскошный салон и увеличение мощности до 611 сил.

3 место — Mercedes Brabus 800 4×4²

Экстремальный Mercedes-AMG G63 4x4² в тюнинге Brabus стоит от 520 000 долларов. Отдачу его 4,0-литрового V8 твин-турбо увеличили до 800 л. с. и 1000 Н∙м, что позволяет стартовать до сотни за 4 с. Brabus 800 4×4² отличается карбоновыми капотом и декором. Он имеет портальные мосты и внедорожные шины, а клиренс достигает 350 мм.

2 место — Rolls-Royce Spectre

Rolls-Royce Spectre Фото: king_artur.ua

Роскошный электромобиль Rolls-Royce Spectre оказался очень успешным. В Украине зарегистрировано уже 13 этих купе, причем некоторые из них уже успели засветиться в Монако. В зависимости от комплектации стоимость авто составляет примерно 500-600 тыс. долларов. 585-сильный электрокар способен разогнаться до 100 км/ч за 4,5 с и может проехать 515 км без подзарядки.

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1 место — Singer Porsche 911

Singer Porsche 911 Kyiv Commission Фото: luxurycars.ukraine

Самое дорогое авто в Украине за 2024 год — настоящий искусственный эксклюзив. Singer реставрирует и тюнингует классические Porsche 911. Всего в мире существует не более 300-400 таких авто, а их цена стартует с $650 000. Конкретно это авто назвали Kyiv Commission ("создано для Киева"). Спорткар Porsche 911 Singer имеет роскошный салон и оснащен 4,0-литровой оппозитной шестеркой на 390 л. с. С 6-ступенчатой механической КПП разгон до сотни занимает 3,3 с, а максимальная скорость составляет 283 км/ч.

Кстати, ранее Фокус рассказывал о самых дорогих авто в мире за 2024 год.

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