В Украину привезли скоростной 800-сильный суперкар Ferrari (фото)

Суперкар Ferrari 812 Superfast оснащен высокооборотистым 800-сильным V12. Купе способно разогнаться до 100 км/ч за 2,9 с и развить 340 км/ч.

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В Украине появился еще один суперкар Ferrari 812 Superfast. Итальянская модель в нашей стране обойдется примерно в полмиллиона долларов. Об этом пишет сайт ТопЖир.

800-сильное купе стоит около полумиллиона долларов Фото: luxurycars.ukraine

Ferrari 812 Superfast (его название переводится, как "супербыстрый") представили в 2017 году к 70-летию итальянской марки. Это классический переднемоторный суперкар с длинным капотом и сдвинутым назад салоном. Не исключено, что это последняя модель итальянской марки с большим V12 и без гибридной установки.

Суперкар способен развить 340 км/ч Фото: luxurycars.ukraine

Этот высокооборотистый 6,5-литровый двигатель развивает 800 л. с. при 8500 об/мин. В паре с ним работает 7-ступенчатая роботизированная КПП с двумя сцеплениями.

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Суперкар Ferrari 812 Superfast – один из самых быстрых автомобилей в Украине. Он способен разогнаться до 100 км/ч за 2,9 с, а максимальная скорость составляет 340 км/ч.

Модель представили к 70-летию Ferrari Фото: luxurycars.ukraine

Оснащение суперкара включает электронный дифференциал и адаптивные амортизаторы. Замедление обеспечивают карбоново-керамические тормоза.

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