В Украине появился новейший суперкар Aston Martin с двигателем Mercedes (фото)

Суперкар Aston Martin DB12 оснащен 4,0-литровым V8 твин-турбо на 680 сил. Он способен разогнаться до 100 км/ч за 3,6 с и развить 325 км/ч.

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На украинский рынок вышел новый Aston Martin DB12. Первый суперкар уже привезли нашу страну – его сфотографировали в автосалоне под Киевом. Об этом сообщает ТопЖир.

У авто элегантный вытянутый силуэт Фото: king_artur.ua

Новый Aston Martin DB12 стоит не менее 300 000 долларов. Четырехместное купе является основательно модернизированной версией модели DB11, что заметно при взгляде на авто в профиль — авто сохраняет элегантный вытянутый силуэт предшественника.

Широкая решетка радиатора сочетается с каплевидными фарами Фото: king_artur.ua

Узнать суперкар Aston Martin DB12 можно по новым каплевидным фарам, измененным фонарям и увеличенной решетке радиатора. Кроме того, у авто полностью новый салон: заменены руль, передняя панель и центральная консоль, а также появился новый виртуальный щиток приборов.

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В отличие от предшественника, новый Aston Martin DB12 не оснащают двигателем V12. Он доступен только с 4,0-литровым V8 твин-турбо производства Mercedes-AMG.

Суперкар оснащен 680-сильной восьмеркой от Mercedes-AMG Фото: king_artur.ua

Отдачу восьмерки увеличили до 680 л. с. и 800 Нм, а в паре с ней работает 8-ступенчатый автомат. Разгон до 100 км/ч занимает 3,6 с, а максимальная скорость составляет 325 км/ч. Кроме того, у авто перенастроена подвеска и установлены увеличенные тормоза.

К слову, недавно в нашу страну привезли коллекционные суперкары Aston Martin 2000-х без пробега.

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