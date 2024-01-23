В Україні з'явився новітній суперкар Aston Martin із двигуном Mercedes (фото)

Суперкар Aston Martin DB12 оснащений 4,0-літровим V8 твін-турбо на 680 сил. Він здатний розігнатися до 100 км/год за 3,6 с і розвинути 325 км/год.

Related video

На український ринок вийшов новий Aston Martin DB12. Перший суперкар вже привезли нашу країну — його сфотографували в автосалоні під Києвом. Про це повідомляє ТопЖир.

У авто елегантний витягнутий силует Фото: king_artur.ua

Новий Aston Martin DB12 коштує щонайменше 300 000 доларів. Чотиримісне купе є ґрунтовно модернізованою версією моделі DB11, що помітно під час погляду на авто в профіль — авто зберігає елегантний витягнутий силует попередника.

Широка решітка радіатора поєднується з краплеподібними фарами Фото: king_artur.ua

Упізнати суперкар Aston Martin DB12 можна за новими краплеподібними фарами, зміненими ліхтарями і збільшеною решіткою радіатора. Крім того, у авто повністю новий салон: замінено кермо, передню панель і центральну консоль, а також з'явився новий віртуальний щиток приладів.

Важливо

Ferrari, Rolls-Royce і Brabus: які дорогі авто з'явилися в Україні за 2023 рік (фото)

На відміну від попередника, новий Aston Martin DB12 не оснащують двигуном V12. Він доступний тільки з 4,0-літровим V8 твін-турбо виробництва Mercedes-AMG.

Суперкар оснащений 680-сильною вісімкою від Mercedes-AMG Фото: king_artur.ua

Віддачу вісімки збільшили до 680 к. с. і 800 Нм, а в парі з нею працює 8-ступінчастий автомат. Розгін до 100 км/год займає 3,6 с, а максимальна швидкість становить 325 км/год. Крім того, у авто переналаштована підвіска і встановлені збільшені гальма.

До слова, нещодавно в нашу країну привезли колекційні суперкари Aston Martin 2000-х без пробігу.

Також Фокус писав, що в Україні з'явився перший електричний Hummer.